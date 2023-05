Nepremagljivi Primož Roglič spodbuja Slovence

Dirka po Italiji dosega tekmovalni vrhunec – pričakovanja so velika, navijaška evforija pa narašča iz etape v etapo. Primož Roglič ne popušča in se čez vsak kilometer prebija v šampionskem tempu. Zelo kmalu pa se približujemo izjemno atraktivni etapi: 27. maja bo vzpon na Višarje. Na tej predzadnji kolesarski preizkušnji nedvomno ne bo manjkalo slovenskih navijačev, ki bodo Primoža z glasnim navijanjem želeli pospremiti do cilja. Boste zraven tudi vi?

Več kot le navijanje ob progi

»Gremo, Primož« pa ne bo le vzklik ob progi, je tudi akcija, s katero lahko vsi ljubitelji kolesarjenja in športa sploh prispevajo donacijo. Fundacija Primoža Rogliča in Fundacija Miroslava Cerarja sta namreč združili moči: vse športne navdušence vabita, da se pridružite Dobrodelni kolesarski akciji »Gremo, Primož«. S športnim navijanjem Primoža in druge kolesarje ponesite do čim boljših rezultatov ter hkrati podprite športnike iz socialno šibkih okolij.

Kako lahko doniram Sledite povezavi, izpolnite vsa polja in potrdite vnesene podatke. Na svoj elektronski naslov boste prejeli potrditveno sporočilo s podatki za izvedbo nakazila (nakazilo lahko izvedete tudi s skeniranjem QR kode). Minimalna donacija je 10 evrov, če zmorete kaj več, pa vam bodo mladi športniki vsekakor hvaležni. DONIRAJTE

FOTO: Aleš Fevžer

Donirajte, prejmite darilo in sodelujte v nagradni igri

S svojo podporo in donacijo pomagate mladim športnikom iz socialno šibkih okolij, ki jim je Primož velik vzor, in jih podprete na njihovi športni poti. Hkrati pa ob svoji donaciji sodelujete tudi v žrebu za izjemno lepe nagrade, ki vam jih podarja Primož, ter prejmete ekskluzivno navijaško darilo.

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez bo vsem, ki boste do vključno 27. maja 2023 v donacijo prispevali najmanj 10 evrov, podaril ekskluzivno navijaško darilo.

V posebni nahrbtni navijaški vrečki vas čakajo:

bidon Primoža Rogliča iz omejene serije za Dirko po Italiji,

zastavica »I feel Slovenia«,

energijski gel ali izotonični napitek Proteini.si,

srečka Športne loterije z lepimi denarnimi nagradami,

obesek za prtljago »I feel Slovenia«,

olimpijska zapestnica #TeamSlovenia.

FOTO: OKS

1x podpisan dres Primoža Rogliča,

1x podpisana kapa Primoža Rogliča in

2x kolesarske nogavice s podpisano avtogramsko kartico.

To pa še ni vse. Ob zaključku etape bo organizator izžrebal še štiri srečneže, ki bodo prejeli uradne izdelke Primoža Rogliča:

Posebno žrebanje bo tudi za vse, ki boste prispevali več.

Donacija 25 evrov ali več: vsi, ki bodo donirali najmanj 25 evrov, bodo vključeni v žreb za enega izmed 100 koledarjev Primoža Rogliča.

Donacija 50 evrov ali več: vsi, ki bodo donirali najmanj 50 evrov, bodo vključeni v žreb za eno izmed dveh vstopnic za dobrodelni dogodek Fundacije Miroslava Cerarja ob koncu leta.

Podelili bodo še dve posebni nagradi:

Za najvišjo donacijo: grafika »moments« s podpisom Primoža Rogliča, ki jo bo nagrajencu na dobrodelni prireditvi Fundacije Miroslava Cerarja ob koncu leta osebno predal Primož Roglič.

Nagrada za 1000. donatorja: podpisana majica Primoža Rogliča.

Več informacij o donaciji in nagradni igri.

Fundacija Primoža Rogliča in Fundacija Miroslava Cerarja sta združili moči v dobrodelni kolesarski akciji. FOTO: Martin Metelko

Združimo moči: »Gremo, Primož« Nadgradite svoje navijaštvo z dobrodelnostjo. Pomagajte mladim športnikom, da bodo lažje uresničili svoje športne sanje. Preden se boste prikovali pred televizijske ekrane ali se odpravili na Višarje, kliknite na povezavo in opravite donacijo. DONIRAJTE

Naročnik oglasne vsebine je OKS