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Neustavljivi Pogačar na Alpe d'Huezu v zgodovino poslal Pantanija

Slovenski šampion je z epsko predstavo izboljšal 31 let star rekord Italijana. Jutri kraljevska etapa, v nedeljo zmagoslavje v Parizu.
Tadeja Pogačarja še kraljevska 20. etapa loči od zmagoslavja v Parizu. FOTO: Thibault Camus/AFP
Galerija
Tadeja Pogačarja še kraljevska 20. etapa loči od zmagoslavja v Parizu. FOTO: Thibault Camus/AFP
Miha Hočevar
24. 7. 2026 | 19:54
24. 7. 2026 | 20:12
5:50
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Kako bodo na Tadeja Pogačarja vplivale zdravstvene težave, ki v zadnjih dneh pestijo ekipo UAE? To je bilo glavno vprašanje pred epsko 19. etapo 113. Toura s ciljem na Alpe d'Huezu. Slovenski šampion je odgovoril v svojem slogu, z eno od največjih predstav v karieri je z rekordnim časom osvojil najslavnejši kolesarski klanec na svetu in dotolkel tudi tekmece za jutrišnjo končno zmago v Parizu.

»Izredno kul je zmagati tukaj. Vzdušje je bilo noro ves klanec, hvala celotni ekipi, da sem na koncu lahko zmagal. Dirkal sem za moštvene kolege, izjemno sem vesel te zmage,« je 27-letnik s Klanca pri Komendi povedal, potem ko je slavil svojo letošnjo peto etapno zmago na Touru in skupno 26., a predvsem se je vpisal med legende Alpe d'Hueza.

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