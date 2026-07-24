Kako bodo na Tadeja Pogačarja vplivale zdravstvene težave, ki v zadnjih dneh pestijo ekipo UAE? To je bilo glavno vprašanje pred epsko 19. etapo 113. Toura s ciljem na Alpe d'Huezu. Slovenski šampion je odgovoril v svojem slogu, z eno od največjih predstav v karieri je z rekordnim časom osvojil najslavnejši kolesarski klanec na svetu in dotolkel tudi tekmece za jutrišnjo končno zmago v Parizu.

»Izredno kul je zmagati tukaj. Vzdušje je bilo noro ves klanec, hvala celotni ekipi, da sem na koncu lahko zmagal. Dirkal sem za moštvene kolege, izjemno sem vesel te zmage,« je 27-letnik s Klanca pri Komendi povedal, potem ko je slavil svojo letošnjo peto etapno zmago na Touru in skupno 26., a predvsem se je vpisal med legende Alpe d'Hueza.