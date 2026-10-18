Slovenija ima novo zvezdo, Korošica drugič zapored svetovna prvakinja

Slovenska gorska kolesarka Nežka Libnik je na svetovnem prvenstvu v enduru, ki ga je gostila Ligurija, ubranila naslov mladinske svetovne prvakinje. Korošica, ki je letos osvojila tudi skupni seštevek svetovnega pokala, je bila najhitrejša na petih od šestih hitrostnih preizkušenj in najbližjo zasledovalko, Američanko Daisy James, premagala za skoraj minuto.

18-letna Libnikova je še enkrat potrdila, da ji v mladinski konkurenci endura trenutno ni para. Po lanskem uspehu v Švici je tudi letos upravičila vlogo prve favoritinje in zanesljivo prišla do novega naslova svetovne prvakinje. Njena prednost je bila tako velika, da ji končnega slavja ni mogel preprečiti niti padec na zadnji hitrostni preizkušnji.

Slovenka je temelje za zmago postavila že na uvodnem, več kot 17 minut dolgem odseku, na katerem je tekmice prehitela za 14 sekund. V naslednjih štirih preizkušnjah je prednost vztrajno povečevala in pred zadnjim merjenim odsekom vodila že za minuto in dve sekundi. Na zaključni preizkušnji DH Men je nato padla, vendar kljub temu dosegla četrti čas in brez večjih težav zadržala vodstvo.

Nežka Libnik s Primožem Štrancarjem, prvim možem gorskega kolesarstva na Kolesarski zvezi Slovenije. FOTO: KZS

Svetovno prvenstvo je končala s skupnim časom 44:03,272, kar bi ji v elitni ženski konkurenci zadostovalo za 12. mesto. Ta podatek je še posebej spodbuden pred prihodnjo sezono, ko bo Libnik prestopila med članice.

»Zelo sem vesela, da sem spet zastopala Slovenijo na svetovnem prvenstvu. Dobra dirka, ikonične etape, posebej zadnja, DH Men,« je povedala nova stara svetovna prvakinja. Ob padcu v zaključku je dodala: »Na koncu sem padla, ampak treba se je pobrati in iti naprej!«

Ob prihodu v cilj je bila navdušena. FOTO: KZS

Zahtevna preizkušnja vzdržljivosti in tehničnega znanja

Tekmovalke so morale opraviti s 76 kilometrov dolgo traso, na kateri so premagale 2131 višinskih metrov vzponov. O končni razvrstitvi je odločal seštevek časov šestih hitrostnih preizkušenj.

Enduro je sicer disciplina gorskega kolesarstva, ki združuje tehnično zahtevne spuste in vzdržljivost. Kolesarji se med merjenimi odseki praviloma sami povzpnejo do naslednjega štarta, medtem ko se v končni rezultat štejejo predvsem časi na zahtevnih spustih. Ti vključujejo skalnate odseke, korenine, strme dele in številne druge ovire, zato lahko že manjša napaka pomeni izgubo dragocenih sekund.

Slovenska reprezentanca se iz Ligurije vrača z dobrimi občutki. FOTO: KZS

Tudi v preostalih kategorijah do dobrih izidov

Slovenija je imela svoje predstavnike tudi v drugih kategorijah. Med člani je Vid Peršak osvojil 31. mesto, med mladinci pa se je najvišje uvrstil Ian Laharnar, ki je prvenstvo končal kot 19. Dobro je nastopal tudi Lenart Sever, vendar je po padcu v zadnji hitrostni preizkušnji izgubil možnost za uvrstitev med najboljšo dvajseterico.