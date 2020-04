FOTO:Ni je čez dobro domačo karanteno, samo zrediti se ne sme

Ljubljana

Najhuje v Abu Dabiju

Tadej Pogačar se na morebitno nadaljevanje sezone pripravlja na trenažerju. FOTO: osebni Arhiv

Za mlajše manj stresno

Tadej Pogačar je končno doma. FOTO: Roman Šipić

Tour brez gledalcev ni mogoč

Tadej Pogačar trenira s svojim dekletom Urško Žigart. FOTO: osebni arhiv

Virtualne dirke mu niso všeč

Tadej Pogačar upa, da se bo sezona začela s Tourom. FOTO: Leon Vidic

Ne sme se preveč zrediti

- V zelo kratkem obdobju se je, lani tretjeuvrščeni kolesar na dirki po Španiji za rojakomin Špancemznašel kar v treh karantenah. Sprva po dirki po Združenih arabskih emiratih, nato v Monaku, zdaj pa še v domovini. Vmes je razvijal tudi svoje glasbene sposobnosti, a kot v šaljivem tonu v pogovoru za STA pravi, ni nevarnosti, da bi svoje kolo postavil v kot.»Tale karantena bo še kar dolgo trajala, ampak mislim, da se ne bom podal v glasbene vode, ker to ni moje področje, nisem najboljši v tem. Je pa lepo poskusiti neke nove stvari, se zaposliti s čim, da čas čim prej mine in da vse skupaj kar najbolje preživimo,« je dejal 21-letni kolesar, ki zadnjo karanteno preživlja v Sloveniji.»Doma je veliko bolje kot v Monte Carlu, čeprav mi tudi tam ni bilo hudega, saj je bila z mano Urška (, njegovo dekle). Tukaj lahko grem iz hiše, na svež zrak. V Monaku si samo med bloki in greš lahko samo do trgovine in nazaj,« razlaga Pogačar, ki se dobro spominja tudi prve karantene v hotelu v Abu Dabiju, v katerem so bivali skupaj z ekipo.»Tista karantena je bila katastrofalna, ker nismo vedeli, kaj nas čaka in koliko časa bomo tam. Lahko smo le bili v hotelski sobi vsak s svojim ‘cimrom‘. Vsekakor neprijetna izkušnja, ki je nikoli ne bom pozabil,« se spominja odlični kolesar, ki je na februarski dirki po ZAE osvojil končno drugo mesto za BritanecVseeno si ni predstavljal, da bo po odličnem začetku sezone tako dolgo čakal na njeno nadaljevanje. »Nismo si predstavljali, da se bo vse skupaj tako zaostrilo. Mislili smo, da bomo hitro spet normalno dirkali, potem pa smo začeli spoznavati, da bo vse skupaj zamaknjeno. Kot vidimo, bomo srečni, če bomo lahko letos dirkali,« je črnogledo pristavil Pogačar.Tudi na izpolnitev sanj o nastopu na olimpijskih igrah bo moral počakati. Sam še lahko sprejme takšno odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja, a priznava, da so v zahtevnejšem položaju starejši kolesarji. »Ker so olimpijske igre prestavljene, je za nekatere kar hudo, saj bi se radi upokojili ravno po igrah. Takšnih je dosti. Za nas mlade kolesarje je manj stresno, ker imamo še vse pred sabo. Ena sezona te lahko veliko stane, ampak moramo ostati mirni, saj imamo pred sabo še dobra leta.«Da je temu tako, veliko pripomore tudi podpora njegove ekipe UAE Team Emirates, s katero ima pogodbo sklenjeno do konca sezone 2023. Ves čas dobiva različne zadolžitve, tako za treninge kot za ukvarjanje s sponzorji. Stik pa z člani moštva ohranjajo prek skupine whatsapp. Tudi glede plač, svetovna kriza in pandemija v ekipi za zdaj nista spremenili položaja.»Zaenkrat glede naših plač v UAE ni težav. Če pride do zmanjšanja plač, bo to razumljivo. Tako počnejo v nekaterih drugih ekipah. Prav nič ne bi bil presenečen, če bi tudi nam zmanjšali plače, saj vendarle ne dirkamo,« priznava 21-letnik, ki velja za enega najbolj perspektivnih kolesarjev na svetu.Kot eden takšnih bi letos sploh prvič nastopil na dirki po Franciji, ki bi lahko bila sploh prva letošnja preizkušnja v kolesarskem koledarju. »Govorijo, da se bo sezona začela s Tourom konec avgusta, ampak nič še ni potrjeno, ker mora najprej koronavirus stran, da se vse umiri in da začnejo države normalno funkcionirati. Bo kar težko izvedljivo v vsakem primeru, sam pa res upam, da začnemo dirkati avgusta,« še pravi Pogačar, ki dodaja, da je nemogoče organizirati Tour brez gledalcev.Kot pravi, lahko dvorane in štadione zaprejo, na Touru pa je z izjemo ciljnega prostora nemogoče nadzirati gledalce, ki si želijo priti ob cesto na etapah, dolgih po 200 kilometrov in več.Ob nepredvidljivosti kolesarskega koledarja je za zdaj Pogačar omejen na treninge v svoji občini ter na trenažerju. Vseeno pa se lahko na svoje veselje spopade s pravimi klanci. »Dva tedna se že gibljemo po občini in kombiniramo s trenažerjem. V Slovenski Bistrici, ki velja za dovolj veliko občino, se da kaj postoriti z vzponom na Tri kralje, spustom in še enkrat gor, če je treba,« pravi mladi slovenski kolesarski zvezdnik.Ob poplavi virtualnih dirk je tako kot večkratni svetovni prvak Slovakpoudaril, da se teh preizkušenj ne udeležuje. »Te virtualne dirke mi niso všeč. Te prisili, da narediš en težek trening in vanj vložiš veliko truda, ampak sam vedno, ko se usedem na trenažer, pogrešam naravo. Mislim, da bom v naslednjih letih skušal biti čim manj na trenažerju,« je o navideznem vidiku dirk pristavil Pogačar.Ob bolj naravnih treningih ga dodatno motivira in veseli, da je njegovo dekle Urška prav tako kolesarka. »To je velik plus, saj lahko greva skupaj na kolo. Razumeva eden drugega, ko nekomu ne gre. Razumeva, da se je treba kdaj kakšni stvari odreči. Tako greva naprej in fino je imeti nekoga takšnega ob sebi,« pravi zmagovalec treh etapnih preizkušenj na najvišji ravni.Tudi letošnjo sezono je začel udarno z zmago na dirki po Valencii ter jo dodal zmagama na dirki po Kaliforniji in Algarveju. Vseeno po dvomesečnem prisilnem premoru dodaja, da je najtežje oceniti, kako dobro je v tem trenutku pripravljen.Pred dolgim premorom, ki je pred kolesarsko karavano, se s tem niti ne obremenjuje. Edini želji sta, da ostane zdrav in da se ne poredi preveč, kar je ob kuharskih podvigih njegovega dekleta, kar redno objavlja na družabnih omrežjih, zahtevna naloga.Zahteven pa je tudi psihološki položaj za športnika, ki je vajen garanja v tem času sezone.»Ta sprememba kar močno vpliva na nas, saj imamo v tem času vsako sezono veliko tekem. Telo bi šlo naprej, telo bi rado dirkalo, ampak se je treba držati nazaj,« odločno poudarja Pogačar, ki zaradi novega koronavirusa zdaj malce drugače gleda na svet in družbo.Pravi, da bo vse skupaj spremenilo naslednja desetletja, a hkrati verjame, da bo spremenjen način življenja iz ljudi, ob redkih izjemah, privlekel tisto najboljše.