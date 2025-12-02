Ni nobenega razloga, zakaj Primož Roglič ne bi štartal

Po oktobrski predstavitvi trase Toura smo v ponedeljek spoznali še ceste, po katerih bo potekal Giro 2026. Glavni akterji tritedenskih dirk bodo z razkritjem dokončnih načrtov za prihodnjo sezono bržkone počakali na to, da bodo 17. t. m. razkrili še potek Vuelte. A Rok Lozej, predsednik odbora za cestno kolesarstvo pri Kolesarski zvezi Slovenije, ki skrbi tudi za tehnični del gostovanj Gira pri nas, že zdaj ne vidi razloga, da na rožnati dirki ne bi spet videli Primoža Rogliča (Red Bull Bora Hansgrohe).