Ni več pasti, v katere bi ujeli Tadeja Pogačarja

Ni je trase, ki ne bi ustrezala vrhunsko pripravljenemu Tadeju Pogačarju. To je postal že aksiom v kolesarskem svetu, ki mu šampion s Klanca pri Komendi vlada že pet sezon zapored, predvsem v zadnjih dveh letih pa je bil malodane nepremagljiv. Zato se zdi, da je ni več pasti, ki bi mu jo lahko prireditelji največjih dirk postavili, da ne bi vedno in povsod štartal kot prvi favorit. To velja tudi za 113. Tour de France, na katerem bo Pogi lovil zgodovinsko peto zmago.