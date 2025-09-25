Israel Premier Tech: odhod partnerjev ali nova zastava in ime moštva

Do druge polovice letošnje dirke po Španiji so se kljub vse bolj številnim protestom proti dogajanju v Gazi člani ekipe Israel Premier Tech bolj ali manj mirno držali v ozadju. A nič več, protesti na Vuelti so sodu izbili dno, najvidnejši kolesarji zapuščajo moštvo tudi zaradi moralnih zadržkov (Derek Gee, Matthew Riccitello), dovolj imata tudi ob Izraelu dva glavna sponzorja.

Moštvo Israel Premier Tech je registrirano v Izraelu, lastnik je milijarder Sylvan Adams, ki ima tudi kanadske korenine. On je k sodelovanju privabil kanadsko podjetje Premier Tech in izdelovalca koles ter opreme Factor, ki je prav tako pomemben partner v podjetju.

»Za nas Izrael predstavlja veliko težavo, ker ob uspehih ne moremo slaviti ekipe zaradi vsega, kar se dogaja, zato za naše sponzorstvo dobimo veliko manj, kot bi sicer. Jasno sem povedal: v naslednji sezoni nas ne bo zraven, če ne bo spremembe zastave in imena moštva,« ne ovinkari Rob Gitelis, ustanovitelj podjetja Factor.

Kakšna bo usoda moštva? Vse potrebne papirje morajo mednarodni zvezi predložiti do 15. oktobra. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

To ne bo lahko, moštva morajo do 15. oktobra predložiti papirje za prihodnjo sezono, menjava države registracije in posledično nove pogodbe z vsemi zaposlenimi v moštvu pa terjajo čas in veliko papirologije. A Gitelis oziroma Factor, kjer je vodja oddelka za sponzorske aktivacije Slovenec Jošt Zevnik, v ultimatu ni sam.

Pridružili so se mu tudi pri podjetju Premier Tech, ki prav tako Izraela ne želi več videti v imenu ekipe. »Imamo veliko odgovornost do več kot 150 članov ekipe, od kolesarjev do spremljevalnega osebja, zato smo letos izpolnili vse sponzorske obveznosti. A zdaj položaj ni več sprejemljiv, zato bomo nadaljevali le, če bo ekipa obstajala pod novim imenom, z novim znamčenjem (branding, op. p.) in identiteto,« tudi kanadsko podjetje ne skriva več, da bo v ekipi moralo priti do sprememb.

Ker je mednarodna kolesarska zveza (UCI) kot že ničkolikokrat v ključnih trenutkih stisnila rep med noge, so odgovornost za akcijo prevzeli sponzorji. Zdaj so Izraelu v kolesarstvu šteti dnevi, moštvo z enakim imenom zagotovo ne bo več obstajalo, spremembe si želijo tudi kolesarji, tudi Sylvan Adams pa ne bo vztrajal za vsako ceno. Kot novo ime se omenja Factor Premier Tech, vprašanje pa je, v kolikšni meri – če sploh – bodo Izraelci ostali del moštva.