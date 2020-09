FOTO:Nič koronavirusa, samo še dvoboj Roglič – Pogačar

Grenoble - Primož Roglič in Tadej Pogačar sta slovensko in svetovno kolesarsko javnost obvarovala nepotrebnega čakanja in negotovosti. Oba sta med drugim prostim dnevom Toura že potrdila, da so bili izidi testiranja na koronavirus pri kolesarjih njunih ekip, Jumba Visme in UAE, negativni. Imata odprto pot do Pariza, zadnja prepreka pred mestom luči pa so Alpe.Na Elizejskih poljanah bodo v nedeljo okronali zmagovalca 107. dirke po Franciji, prvič v zgodovini bo to, kot kaže, Slovenec. Kolesarski svet se sprašuje, kateri Slovenec bo to. Primož Roglič, ki s svojo ekipo Jumbo Visma z železnimi nogami vlada karavani in brani rumeno ...