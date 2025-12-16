Nihče ne zmaguje, a tudi ne trenira tako kot Tadej Pogačar

Jeroen Swart in Javier Sola sta bila drugo leto zapored med najbolj zaželenimi sogovorniki na medijskem dnevu ekipe UAE v Benidormu. Sta strokovnjaka, ki bedita nad telesno pripravljenostjo kolesarjev, na čelu z najboljšim na svetu Tadejem Pogačarjem, ki v zadnjih dveh sezonah malodane ni imel enakovrednega tekmeca v karavani. Spet sta imela slabe novice za konkurenco 27-letnika s Klanca pri Komendi – ni še dosegel vrhunca moči, ki jo bo lahko na najvišji ravni zadrževal še leta, če si bo to želel.