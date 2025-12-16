  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

    Nihče ne zmaguje, a tudi ne trenira tako kot Tadej Pogačar

    Jeroen Swart in Javier Sola sta prepričana, da je lahko slovenski kolesarski šampion še boljši, kot je bil v minulih sezonah.
    Strokovnjaki iz ekipe UAE pričakujejo, da bo Tadej Pogačar prihodnjo sezono še nekoliko močnejši, kot je bil letos. FOTO: Jose Jordan/AFP
    Galerija
    Strokovnjaki iz ekipe UAE pričakujejo, da bo Tadej Pogačar prihodnjo sezono še nekoliko močnejši, kot je bil letos. FOTO: Jose Jordan/AFP
    Miha Hočevar
    16. 12. 2025 | 17:59
    10:06
    A+A-

    Jeroen Swart in Javier Sola sta bila drugo leto zapored med najbolj zaželenimi sogovorniki na medijskem dnevu ekipe UAE v Benidormu. Sta strokovnjaka, ki bedita nad telesno pripravljenostjo kolesarjev, na čelu z najboljšim na svetu Tadejem Pogačarjem, ki v zadnjih dveh sezonah malodane ni imel enakovrednega tekmeca v karavani. Spet sta imela slabe novice za konkurenco 27-letnika s Klanca pri Komendi – ni še dosegel vrhunca moči, ki jo bo lahko na najvišji ravni zadrževal še leta, če si bo to želel.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    sezona 2026

    Vloge razdeljene, tudi Mohorič in Omrzel razkrila visoke cilje

    Zmagovalec Sanrema 2022 bo spet meril na klasične dirke. Slovenski up še brez tritedenskih preizkušenj.
    Miha Hočevar 15. 12. 2025 | 19:52
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    sezona 2026

    Tadej Pogačar bi raje granitno kocko kot rumeno majico

    Slovenski kolesarski šampion bi prihodnjo sezono pisal zgodovino na Touru, poravnal stare račune na klasikah in iskal nove izzive v Švici.
    Miha Hočevar 14. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    sezona 2026

    Pogačar po prvenca v Sanremu in Roubaixu, nato po peti Tour

    Najboljši kolesar na svetu bo sezono 2026 začel 7. marca na toskanskih belih cestah. Prvič bo nastopil na dirkah po Romandiji in po Švici.
    Miha Hočevar 13. 12. 2025 | 16:35
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Šport  |  Kolesarstvo
    Sezona 2026

    Roglič in Tratnik sedanjost, Bohak prihodnost rdečih bikov

    Pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe se tudi v dobi Remca Evenepoela še zanašajo na slovensko moč in znanje.
    Miha Hočevar 12. 12. 2025 | 10:16
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Roubaix

    Pogačar z novo pričesko na ogled severnega pekla

    Slovenski šampion je na poti na prve klubske priprave pred sezono 2026. Vmes je odpotoval še v Francijo, kjer je testiral opremo na zahtevnih tlakovanih cestah.
    Matic Rupnik 10. 12. 2025 | 17:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Športnik leta 2025

    Pred Tadejem Pogačarjem le še dva Slovenca

    Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu, se bržkone ne bo zaustavil pri številki štiri.
    Miha Hočevar 9. 12. 2025 | 21:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pokojninska reforma

    Upokojencem jutri zimski dodatek, januarja nova formula

    Tokrat bo nakazilo 150 evrov, vsako leto do leta 2030 po 20 evrov več. Prihodnje leto usklajevanje po novem, predvidoma bo približno pet odstotkov.
    Barbara Hočevar 16. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Po debelih 18 letih spet nastopil na tekmi in presenetil vse po vrsti

    Nekdanji slovenski as Jure Radelj, ki je 26. novembra dopolnil 48 let, se je na 100-metrski skakalnici v Planici dostojno kosal z veliko mlajšimi tekmeci.
    Miha Šimnovec 15. 12. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Računsko sodišče

    Zpiz je v 54 primerih nepravilno odmeril pokojnino

    Poleg tega je revizija razkrila nepravilnosti pri nabavi materiala in storitev za najmanj 146.843 evrov.
    16. 12. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Vrtec Škofja Loka: v mesecu dni morajo najti zamenjavo ali pa jo bo minister

    Nagrajena ravnateljica Janja Bogataj je po odstopni izjavi zdaj dala še redno odpoved: »Ta svet zavoda me ne more niti razrešiti zakonito.«
    Špela Kuralt 16. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Več iz teme

    VEČ NOVIC
