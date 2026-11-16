Urška Žigart ima družbo, mlada Slovenka se seli v svetovno serijo

Slovenija bo v prihodnji sezoni imela dve kolesarki, ki bosta nastopali na ravni svetovne serije. Urški Žigart, ki zadnja leta v dresu ekipe AG Insurance-Soudal kroji sam svetovni vrh, se bo namreč pridružila še aktualna državna prvakinja v vožnji na čas in na cesti Nika Bobnar.

Triindvajsetletnica z Godešiča pri Škofji Loki je bila minuli dve sezoni članica švicarskega Nexetisa, v dresu katerega je začela dosegati vidne rezultate – ti so ji letos prinesli prvo pogodbo z ekipo World Toura, saj je na družabnih omrežjih naznanila, da se seli v nizozemski Picnic PostNL.

Nika Bobnar ima za seboj najboljšo sezono v karieri. Že spomladi se je izkazala z zmago na VN Umaga, kjer je bila zasedba precej močna. Na državnem prvenstvu, ki je potekalo na Dolenjskem, ni imela prave konkurence in je brez večjih težav osvojila dvojno krono, še najbolj odmeven uspeh pa ji je uspel na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji, kjer je bila v vožnji na čas bronasta, na cestni dirki pa je bila s četrtim mestom kar nekoliko razočarana.

Nika Bobnar na evropskem prvenstvu v kolesarstvu ni bila povsem zdrava, a je vseeno z borbeno vožnjo prišla do cilja. FOTO: Matic Rupnik/Delo

»Vse od prvega srečanja sem imela občutek, da je to prava ekipa zame. Z njihovimi izkušnjami in našim združenim poudarkom na razvoju in klubskemu duhu sem prepričana, da je to okolje, kjer lahko nadaljujem z napredkom. Komaj čakam, da začnem s treningi in pokažem vse, kar znam,« je Bobnarjeva zapisala na družabnem omrežju instagram.

Zahvalili so se ji tudi v nekdanji ekipi Nexetis: »S tvojim razposajenim karakterjem, smislom za humor in odprtostjo si ekipi prinesla veliko pozitivne energije. Ponosni smo, da smo videli, kako si napredovala,« so zapisali.

Glavni zvezdnici ekipe bosta v prihodnji sezoni sicer Italijanki Gaia Realini in Eleonora Ciabocco. Obe dobro nastopata na hribovitejšem terenu, medtem ko bo Gorenjka skupaj z Irko Mio Griffin in Belgijko Audrey De Keersmaeker priložnosti iskala na klasikah in v bolj razredčenih šprintih.