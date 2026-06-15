Nikjer ne navijajo tako kot na maratonu Franja

Praznovanje 45-letnice maratona Franja bi bilo stežka bolj veličastno, kot smo mu bili priča minuli konec tedna. V treh dneh je na sedmih trasah vrtelo pedale skoraj 7000 kolesarjev, ki jih je ob cestah spodbujalo okoli 100.000 navijačev. Franja je poletna Planica, o tem ni več dvoma.

S prireditelji je zelo dobro sodelovalo tudi vreme. Od petka do nedelje so imeli udeleženci malodane idealne razmere za kolesarjenje. Tisti, ki so se včeraj podali na najdaljši preizkušnji, 156-kilometrski veliki in 97-kilometrski mali maraton, so si morda želeli malo manj sončne pripeke, a to je bila zanemarljiva lepotna napaka izjemne prireditve.

»To je bila sanjska Franja, ker smo imeli tri dni lepo vreme in so bili ljudje zelo dobro razpoloženi, prijetni, veseli zadovoljni in srečni. To so zgodbe, kakršnih v naši družbi potrebujemo čim več. Še posebej, ker lahko potrdimo, da smo pri pripravi amaterskih kolesarskih maratonov najboljši tudi mednarodno. To je neponovljiva zgodba, 2600 prostovoljcev nas vztraja pri Franji, ker jo imamo radi,« je bil nad Franjo 2026 navdušen tudi Jože Mermal, predsednik organizacijskega odbora in predsednik upravnega odbora BTC.

Štart malega maratona Franja. FOTO: Matej Družnik

Največjo slovensko množično kolesarsko prireditev je vzel pod svoje okrilje pred več kot dvema desetletjema. V preteklosti je že vrtel pedale na 25-kilometrskem družinsko-šolskem maratonu, tokrat se je prvič odločil za 77 kilometrov barjanke.

»Zaradi drugih opravkov sem dolgo odlašal, letos pa sem rekel, da je pravi čas, da se udeležim barjanke, od Škofljice do Borovnice. Nisem vedel, da Barje seže do Borovnice. Ko se voziš z avtomobilom, ne začutiš, da ima 132 kvadratnih kilometrov. Drugače je s kolesom, dal sem se poučiti in zdaj še bolj cenim naše Barje. To je doživetje, ki se ga izplača udeležiti. V naslednjih letih bomo poskusili navdušiti čim več tujcev za raznovrstne stvari, ki jih lahko doživijo v Ljubljani in okolici. Tudi pri tem smo pred drugimi prestolnicami,« je dejal Mermal, ki je dobil še eno potrditev, da je Franja v dobrih rokah.

Predsednik organizacijskega odbora Jože Mermal in direktor Gorazd Penko sta navdušena nad 45. maratonom Franja. FOTO: Leon Vidic

Prednjači družinsko-šolski maraton

Že 25. leto jo je kot direktor vodil Gorazd Penko, ki je v cilju pospremil slovenski zmagi na velikem maratonu, Matica Grošlja v moški in Vesne Alegro Baznik v ženski konkurenci. »Ocenjujemo, da je bilo udeležencev skoraj 7000. Nekaj manj je bilo prijavljenih, vendar so številni starši na družinsko-šolskem maratonu kolesarili brez startne številke. Od večjih prireditev je bilo še najmanj udeležencev na velikem maratonu. Mali maraton in sobotni družinsko-šolski maraton sta bila res množična. Na žalost v Domžalah nismo imeli brezpilotnika, da bi posnel ta prizor. Iz BTC smo se vozili dvanajst minut in pol, podobno je bilo, ko smo v Domžalah obrnili nazaj. Družinski maraton je že lep čas naš najbolj množičen dogodek,« je bil Penko navdušen, da ima Franja vsako leto veliko podmladka, čeprav na splošno velja, da so mlajši rodovi manj telesno aktivni.

Barjanka je doživetje, ki ga ne smemo izpustiti. FOTO: Matej Družnik

Zadovoljen je bil tudi s previdnostjo kolesarjev na najbolj nevarnih odsekih, na spustih s Kladja in Lučin. »Jubilej je pod streho za udeležence, čakata nas pospravljanje in povzemanje vtisov. Na odsekih, na katerih smo se najbolj bali nesreč, je prireditev potekala tekoče, brez padcev. Dva odseka sta bila res kritična, z le enim voznim pasom in zelo neprijetno skalnato okolico v primeru padca. Očitno so udeleženci upoštevali signalizacijo,« je ­nadaljeval Penko.

Družinsko-šolski maraton je postal paradna prireditev maratona Franja. FOTO: Matej Družnik

»Mislim, da smo zmagali vsi skupaj, pokrovitelji, organizatorji, udeleženci in občinstvo ob trasah. Slednje je dalo največji pečat maratonu. Pred kratkim sem govoril z nemškimi udeleženci, ki so nas ocenili najvišje, čeprav nastopajo na številnih tovrstnih prireditvah po svetu. Tudi Italijani pravijo, da česa takšnega kot pri nas niso videli še nikjer. To ni le nacionalni, temveč je tudi mednarodni praznik,« je Penko potegnil črto pod svojo 25. ­Franjo.

Prihodnje leto bo še bogatejša, v Ljubljani bomo spremljali tudi Erasmusov ekipni kronometer za študente na mestnih kolesih.