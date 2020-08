Nizzolo po ciljnem sprintu novi evropski prvak

Plouay - Italijan Giacomo Nizzolo je dobil cestno preizkušnjo evropskega prvenstva v kolesarstvu v francoskem Plouayju. Enaintridesetletnik je v ciljnem sprintu glavnine za pol kolesa ugnal Francoza Arnauda Démara in Nemca Pascala Ackermanna. Slovencev ni bilo v ospredju.



Z osvojenim naslovom je Nizzolo nasledil svojega rojaka Elio Vivianija, ki je dobil lansko preizkušnjo EP v nizozemskem Alkmaarju.



Glavnina, največ dela so opravili Italijani, je celotno, 177,5 km dolgo traso nadzorovala ubežnike. Pokrila je tudi napad odličnega in na koncu nesrečnega Nizozemca Mathieuja van der Poela in Španca Ivana Garcie Cortine ter še nekaterih drugih.



"Neverjeten dan. Rojaki so mi pripravili popolni sprinterski vlak. Ves dan so bili popolni. Šlo je na tesno, nisem verjel, da mi bo uspelo, ampak izšlo se je," je dejal novi evropski prvak. Italijani ostajajo najuspešnejša reprezentanca na prvenstvih stare celine, osvojili so že 36. zlato kolajno od leta 1995, ko so prvič izvedli EP.



Osmerice Slovencev ni bilo v ospredju, številni pa so bili vpleteni tudi v grd padec 55 kilometrov pred ciljem. Najboljši je bil na koncu Gašper Katrašnik na 81. mestu z zaostankom 8 minut in 25 sekund.