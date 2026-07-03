Ne le norveški nogometaši, tudi kolesarji na Touru z vikinško koreografijo

Potem ko so na nogometnem svetovnem prvenstvu norveški nogometni navdušenci postali prava senzacija, potem ko so v ZDA navdušili z ikoničnim proslavljanjem v slogu vikinškega veslanja, pa so se tega sedaj lotili tudi kolesarji norveške profesionalne ekipe Uno-X Mobility, ki jo jutri čaka drugi veliki štart na dirki po Franciji v klubski zgodovini.

Zagotovo so pred jutrišnjim dvobojem osmine finala svetovnega prvenstva na trnih tudi kolesarji, saj njihove rojake na čelu z napadalnim zvezdnikom Erlingom Haalandom čaka tekma z najtrofejnejšo ekipo v zgodovini mundialov, Brazilijo. Tekma bo v New Jerseyju na sporedu ob 22. uri po našem času, le štiri ure in pet minut prej pa bodo z dirko po Franciji začeli člani ekipe Uno-X Mobility.

Takole so z »vikingroing« proslavljali tudi norveški nogometaši, začenši s kapetanom Martinom Ødegaardom. FOTO: Tim Heitman/Reuters

Glavno ime ekipe bo 26-letni Tobias Halland Johannessen, ki je dirko lani v velikem slogu končal na skupnem šestem mestu. Družbo mu bo delal še mlajši brat in nekdanji zmagovalec dirke po Sloveniji Anders Halland Johannessen, veliko pa si gre obetati tudi od Jonasa Abrahamsena, ki je lani v Toulousu, na etapi, kjer je grdo padel Tadej Pogačar, prišel do prestižne zmage. Dobro razpoložen na dirko prihaja novopečeni danski državni prvak Magnus Cort, ki se bo po sezoni upokojil, v moštvu bo še norveški prvak Anders Skaarseth, šprinterski zaključki pa bodo najbolj ležali Sørenu Waerenskjoldu. Od norveških kolesarjev bosta na štartu še Tobias Foss v dresu Netcompany Ineosa in Per Strand Hagenes pri Vismi-Lease a Bike.

Le dan pred velikim štartom pa so tudi norveški kolesarji izrazili podporo nogometašem in njihovim navijačem, ki se venomer zberejo tudi na mitskem Alpe d'Huezu. Tokrat so na družabna omrežja objavili videoposnetek, kako kolesarji norveške ekipe kar na kolesih uprizarjajo slovito navijaško koreografijo, ta pa je hitro postal viralen.

Vikinško veslanje je bilo moč slišati tudi na Times Squaru v New Yorku. FOTO: John Sibley/Reuters

»Vikingroing«, v prevodu vikinško veslanje, je sicer navijaška koreografija norveških navijačev, ki se usedejo na tla kot v vikinški ladji, ob zvokih bobna usklajeno premikajo roke, kot da veslajo, in vzklikajo »ro!«, oziroma »veslaj!«. Ta izhaja iz vikinške zgodovine in predstavlja simbolično veslanje v boj, ki so ga v preteklosti izvajali vikinški bojevniki. Idejo je letos zasnoval norveški učitelj Ole Frøystad, posnetki pa so na družabnih omrežjih postali viralni že pred mundialom. Olja na ogenj so prepoznavnosti dolili še norveški nogometaši, ki so navijaško koreografijo uprizorili po nekaterih tekmah na tem prvenstvu, tudi ob zmagi v šestnajstini finala nad Slonokoščeno obalo.