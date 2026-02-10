  • Delo mediji d.o.o.
Kolesarstvo

Norveški DJ z zmago razveselil tudi Slovenca

Erlend Blikra v šprintu 4. etape dirke po Omanu slavil prvo letošnjo zmago za ekipo Uno X Mobility.
Ker je norveška ekipa to sezono vstopila v svetovno elito, ki ima pravico nastopa na vseh največjih dirkah, ima tudi Blikra bolj smele cilje, prvič bo nastopil na tritedenski dirki. FOTO: Gaëtan Flamme/A.s.o. 
Galerija
Ker je norveška ekipa to sezono vstopila v svetovno elito, ki ima pravico nastopa na vseh največjih dirkah, ima tudi Blikra bolj smele cilje, prvič bo nastopil na tritedenski dirki. FOTO: Gaëtan Flamme/A.s.o. 
Miha Hočevar
10. 2. 2026 | 18:38
3:00
A+A-

Na dirki po Omanu bo odločitev o zmagovalcu padla na jutrišnji 5. etapi s ciljnim vzponom na Zeleno goro, pred sklepno preizkušnjo pa so ob obali Omanskega zaliva na svoj račun prišli šprinterji. Presenetljivo je bil najboljši Norvežan Erlend Blikra (Uno X Mobility), ki sta ga k odru za zmagovalce pospremila dva Slovenca.

image_alt
Nove težave za Jonasa Vingegaarda, ostal je brez trenerja

V Omanu tokrat ni slovenskih kolesarjev, so pa trije maserji, od tega dva v ekipi Uno X, ki je po novem del svetovne serije. Blikro je v cilju kot prvi pričakal Tadej Podpečan, kasneje se jima je pridružil še Rok Bukovec. Uspeh 29-letnega Norvežana je bil za vse tri še toliko bolj pomemben, ker je šlo za prvo zmago moštva v letu 2026.

Erlend Blikra zmagal v 4. etapi v Omanu.  FOTO: Aurélien Vialatte A.s.o.
Erlend Blikra zmagal v 4. etapi v Omanu.  FOTO: Aurélien Vialatte A.s.o.

»To zmago sem lovil zelo dolgo in končno je prišla. Večkrat sem bil zelo blizu in vse skupaj je postajalo stresno, zdelo se mi je, da delam vse prav, a se vseeno nikoli ni izšlo. Danes sem bil zelo motiviran, z ekipo smo podrobno proučili zadnji del dirke, bili smo pripravljeni in moji moštveni kolegi so najbolje opravili delo,« je povedal Blikra, za katerega je bila to 4. zmaga med profesionalci.

image_alt
Pri Tadeju ni dvoma, vsi vemo, kdo je številka ena

Omogočila mu jo je tudi lekcija iz 1. etape, ki jo je ob zmagi Juana Sebastiana Molana (UAE) končal na 4. mestu. »Ciljna ravnina je bila dolga poldrugi kilometer, na njej pa je veter pihal z desne, z morja. Ni bil zelo močan, a je bil vseeno ključen. Podobno je bilo v 1. etapi, v kateri sem storil napako, izbral sem desno stran ceste, na katerem sem bil izpostavljen vetru, tokrat sem se postavil na levo stran in izbral pravi trenutek, da sem skočil iz zavetrja tekmecev,« je nadaljeval Skandinavec, ki ni le kolesar, temveč tudi ljubitelj glasbe. Kot DJ Blix je med drugim objavil skladbo z naslovom, primernim za šprinterja: Surova moč (Raw power).

V Omanu tokrat ni slovenskih kolesarjev, so pa trije maserji, od tega dva v ekipi Uno X, ki je po novem del svetovne serije. FOTO: Gaëtan Flamme/A.s.o.
V Omanu tokrat ni slovenskih kolesarjev, so pa trije maserji, od tega dva v ekipi Uno X, ki je po novem del svetovne serije. FOTO: Gaëtan Flamme/A.s.o.

V ZAE v boj z Milanom

Ker je norveška ekipa to sezono vstopila v svetovno elito, ki ima pravico nastopa na vseh največjih dirkah, ima tudi Blikra bolj smele cilje, prvič bo nastopil na tritedenski dirki.

image_alt
Molano: S Pogačarjem bomo zmagali v Roubaixu

»Začetek sezone z zmago mi daje veliko samozavesti, lahko se sprostim in se bolj osredotočim na šprint in manj na to, da moram zmagati za vsako ceno. V drugem delu sezone imam v načrtih Vuelto, iz Omana pa bom odpotoval na dirko po ZAE, tam bo raven zelo visoka in ne bo lahko zmagati,« je še povedal Blikra, ki se zaveda, da bo precej težje kot konkurenco v Omanu ugnati italijanskega orjaka Jonathana Milana (Lidl Trek).

kolesarstvoTadej PogačarPrimož RogličzmagaOman

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

