    Kolesarstvo

    Norvežan ostal na vrhu

    Špancu Juanu Ayusu 7. etapa Vuelte, Slovenca Domen Novak in Gal Glivar nista bila v ospredju.
    Juan Ayuso se je veselil zmage pred domačim občinstvom. FOTO: Josep Lago/AFP
    Galerija
    Juan Ayuso se je veselil zmage pred domačim občinstvom. FOTO: Josep Lago/AFP
    STA, Š. R.
    29. 8. 2025 | 19:35
    29. 8. 2025 | 19:35
    3:08
    Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec 7. etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Andorre la Velle do vrha Cerlerja (188 km) nad Huesco je slavil iz ubežne skupine. Skupno vodstvo je ohranil Norvežan Torstein Traeen, medtem ko med favoriti kljub nekaj napadom ni prišlo do razlik.

    Tako kot četrtkova šesta se je tudi današnja sedma etapa s ciljnim vzponom končala s slavjem kolesarja iz ubežne skupine. Danes je bila ta še malce bolj zvezdniška z navzočnostjo Ayusa, ki je v četrtek po krizi na zadnjem klancu izgubil slabih osem minut in izpadel iz boja za skupno zmago. Ciljno črto je za 15. zmago v karieri in sedmo letos prečkal 1:15 minute pred Italijanom Marcom Frigom (Israel-Premier Tech) in 1:21 pred Špancem Raulom Garcio Pierno (Arkea-B&B Hotels).

    V ozadju je potekal boj najboljših v skupnem seštevku. Dobro delo je opravil Traeen, ki je obdržal rdečo majico vodilnega, potem ko jo je oblekel zavoljo četrtkovega uspešnega pobega. Ekipa udarnega favorita Danca Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike) je narekovala ritem in sprva preprečevala napade glavnih tekmecev, nato pa so pospešili emirati za Joaa Almeido. Čeprav je Portugalec močno pritisnil na pedala, se Vingegaarda in Italijana Giulia Cicconeja (Lidl-Trek) ni mogel znebiti. Kasneje se je skupina ob pomanjkanju sodelovanja združila, do razlik pa ni več prišlo. Skupno je tako Traeen zadržal vodstvo in ima pred drugim Vingegaardom še naprej 2:33 minute naskoka, Almeida na tretjem mestu zaostaja 2:41 minute, Ciccone na četrtem pa še sekundo več.

    »To je bil dokaj soliden dan na kolesu. Nismo želeli preveč pritiskati in trošiti ekipe, vseeno pa je bil zadnji vzpon zelo zahteven. Lahko smo zadovoljni. Če bi želeli, bi se lahko borili za etapno zmago, a moramo gledati tudi na ekipo. Drugi in tretji teden bosta zahtevna in potrebovali bomo vse razpoložljive moči,« je v izjavi za Eurosport dejal Vingegaard.

    Oba Slovenca na dirki nista bila v ospredju. Domen Novak je kot vselej delal za svojega kapetana v ekipi emiratov, medtem ko Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) čaka na še kakšno priložnost v begu. Glivar je etapo končal kot 70. z zaostankom slabih 15 minut, Novak pa je bil 144., potem ko je zaostal 20 minut in pol. V skupnem seštevku je Glivar 124., Novak pa 165.

    V soboto bo na sporedu osma etapa. Kolesarje čaka ob koncu pretežno ravninska trasa od Monzona do Zaragoze (163,5 km), kjer se obeta sprint glavnine.

    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Po šesti etapi je Vingegaard tudi brez majice zelo zadovoljen

    Jay Vine je zmagovalec 6. etape dirke po Španiji, v kateri je veliko dobrega dela opravila tudi Visma Lease a bike. Juan Ayuso je izpadel iz boja za zmago.
    Nejc Grilc 28. 8. 2025 | 17:21
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta

    Ekipa UAE premagala Vismo, a Vingegaard je spet rdeč

    Peto etapo kolesarske dirke po Španiji je predstavljal 24,1 kilometra dolg ravninski kronometer v katalonskem Figueresu.
    27. 8. 2025 | 19:34
    Photo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025: trasa španske pentlje

    Vuelta, dirka, ki bo navdušila hribolazce

    Na trasi je kar deset ciljev na vrhu klancev, med katerimi najbolj izstopajo El Angliru, La Farrapona in Bola del Mundo.
    Miroslav Cvjetičanin 22. 8. 2025 | 12:03
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Obvezni zdravstveni prispevek: Ministri SD proti zakonu poslanke SD

    Predlog sprememb obveznega prispevka brez podpore vlade. Slab obet za njegov sprejem.
    Barbara Eržen 28. 8. 2025 | 18:15
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Peter Vilfan: Kar gledamo na evropskem prvenstvu, je čista katastrofa

    Po tekmi so se vrstile kritike proti strokovnemu štabu slovenske reprezentance, ki je eurobasket odprla s porazom proti Poljski.
    Matic Rupnik 29. 8. 2025 | 07:24
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Novice  |  Slovenija
    Zastoji

    Tovornjaki po enem pasu, osebni promet po državni cesti

    Promet prek Rebernic proti Italiji le za tovorna vozila. V ponedeljek in torek, ki naj bi bila najbolj obremenjena, bodo tovornjake izločali iz prometa.
    29. 8. 2025 | 11:03
    Več iz teme

    VueltaJuan ayusoJonas VingegaardDomen NovakGal Glivar

    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Španiji

    Norvežan ostal na vrhu

    Špancu Juanu Ayusu 7. etapa Vuelte, Slovenca Domen Novak in Gal Glivar nista bila v ospredju.
    29. 8. 2025 | 19:35
    Premium
    Novice  |  Svet
    Mirovna prizadevanja

    Bruselj se ne vdaja iluzijam o Putinovih namerah

    EU si želi povečati pritisk na Moskvo s sankcijami in se pripraviti na zagotavljanje varnostnih jamstev Ukrajini.
    Peter Žerjavič 29. 8. 2025 | 18:55
    Novice  |  Slovenija
    Primer Črnčec

    Piko na i sporu med KPK in vlado zaradi priporočil v primeru Črnčec dodala še SD

    Zaposlitev Damirja Črnčeca v SDH razdelila koalicijo. V SD pravijo, da javno polemiziranje politike s KPK kaže na željo, da se zadeve pomete pod preprogo.
    29. 8. 2025 | 18:47
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o vrtcih

    Glavno vprašanje ostaja financiranje zasebnih vrtcev

    Minister Vinko Logaj opozarja, da moramo zaščititi moramo javno mrežo, predstavniki zasebnih vrtcev pa so prepričani, da jih predlagana novela zakona ukinja.
    Špela Kuralt 29. 8. 2025 | 18:43
    Novice  |  Svet
    Sankcije za Izrael

    Izraelske ladje ne smejo v turška pristanišča, letala pa ne v zračni prostor

    Palestinsko islamistično gibanje Hamas je odločitev že pozdravilo in še druge države pozvalo k zaostritvi ukrepov proti Izraelu.
    29. 8. 2025 | 18:14
    Novice  |  Slovenija
    Primer Črnčec

    Piko na i sporu med KPK in vlado zaradi priporočil v primeru Črnčec dodala še SD

    Zaposlitev Damirja Črnčeca v SDH razdelila koalicijo. V SD pravijo, da javno polemiziranje politike s KPK kaže na željo, da se zadeve pomete pod preprogo.
    29. 8. 2025 | 18:47
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o vrtcih

    Glavno vprašanje ostaja financiranje zasebnih vrtcev

    Minister Vinko Logaj opozarja, da moramo zaščititi moramo javno mrežo, predstavniki zasebnih vrtcev pa so prepričani, da jih predlagana novela zakona ukinja.
    Špela Kuralt 29. 8. 2025 | 18:43
    Novice  |  Svet
    Sankcije za Izrael

    Izraelske ladje ne smejo v turška pristanišča, letala pa ne v zračni prostor

    Palestinsko islamistično gibanje Hamas je odločitev že pozdravilo in še druge države pozvalo k zaostritvi ukrepov proti Izraelu.
    29. 8. 2025 | 18:14
