Novi imenitni uspeh Tadeja Pogačarja

Ljubljana – Tadej Pogačar je vrhunsko pripravljenost na začetku letošnje sezone kronal z zmago na peti etapi kolesarske dirke po Združenih arabskih emiratih (ZAE). Mladi slovenski as je po 162 kilometrih od Al Aina do Džebel Hafita dobil šprint ubežne skupine, v kateri je bil tudi vodilni v skupni razvrstitvi, Britanec Adam Yates.



»Čudovito, zmaga na etapi domače dirke je bila eden od ciljev naše ekipe (UAE Team Emirates). To je res neverjetno,« se je kmalu po prihodu v cilj etape, ki se je končala skoraj 11-kilometrskim vzponom, še ves preznojen veselil Pogačar, potem ko je v ciljnem šprintu za las prehitel Kazahstanca Alekseja Lucenka.



»V enem od zadnjih zavojev sem izgubil nekaj hitrosti, v cilj pa sva z Lucenkom prišla skupaj. Mislim, da sem bil pred njim za kakšnih pet centimetrov,« si je po novem podvigu oddahnil 21-letni kolesar s Klanca pri Komendi.



Yates je z enakim časom kot Pogačar osvojil tretje mesto, v skupnem seštevku pa je pred našim reprezentantom ohranil več kot minuto naskoka (+1:01). Tretje mesto je zadržal Lucenko (+1:33). Jutrišnja šesta etapa bo potekala od Al Ruwaisa do Al Mirfe, dolga bo 158 kilometrov, za konec pa bo v soboto sledila še 127-kilometrska zadnja etapa od otoka Al Maryah do Abu Dabija.