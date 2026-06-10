Nov udarec za Tadeja Pogačarja pred dirko po Franciji

Za Tadeja Pogačarja priprave na ubranitev lovorike na dirki po Franciji niso idealne. Niz poškodb in zdravstvenih težav v moštvu UAE Emirates je premešala načrte ekipe, ki bo očitno na največji kolesarski dirki sezone nastopila brez nekaterih ključnih pomočnikov.

Posledice množičnega padca na drugi etapi letošnjega Gira segajo vse do Toura. Zaradi poškodb so dirko predčasno končali Adam Yates, Jay Vine in Marc Soler, v španskem časniku Sport pa poročajo, da si slednji po zlomu medenice ne bo opomogel pravočasno za nastop na francoski pentlji.

Soler je član ekipe UAE Emirates od leta 2022, v zadnjih sezonah pa je bil eden najpomembnejših Pogačarjevih pomočnikov v gorah. Njegova odsotnost predstavlja dodaten udarec za načrte štirikratnega zmagovalca Toura, ki najverjetneje ne bo mogel računati niti na Joaa Almeido.

Almeida: Treniram šele tri ali štiri tedne

Portugalec je moral po bolezni spremeniti tekmovalni program in je izpustil Giro. Kot je izjavil, za Tour še ne bo pripravljen. »Treniram šele tri ali štiri tedne. Končno se počutim nekoliko bolje, vendar še vedno ne vem natančno, kaj mi je bilo. Na dirki po Franciji moraš biti v vrhunski formi,« je za portugalski časnik O Jogo povedal Almeida.

Končna postava moštva UAE Emirate za Tour še ni določena. Svoj ognjeni krst na francoski pentlji naj bi dočakal Mehičan Isaac del Toro, med skoraj zanesljivimi potniki pa sta tudi Belgijca Florian Vermeersch in Tim Wellens. Nemec Nils Politt, ki je nedavno podaljšal pogodbo z vodstvom ekipe, naj bi prav tako ostal del zasedbe.

Čeprav velja UAE Emirates za eno od najmočnejših ekip v karavani in lahko nadomesti posamezne odsotnosti, se je predvsem v visokogorju nabor izkušenih pomočnikov za slovenskega asa opazno zožil. Za zdaj ostaja namreč odprto tudi vprašanje, ali bosta Adam Yates in Jay Vine po poškodbah z Gira nared za nastop na Touru.