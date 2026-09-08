Novak o Rogliču: Proti Masu lahko pridobi tudi dve minuti in pol

Domen Novak po odstopu Tadeja Pogačarja ostaja edini slovenski član UAE Team Emirates-XRG na dirki po Španiji. Ekipa je po začetnem šoku spremenila načrte in zdaj priložnosti išče v posameznih etapah. »Prve dni smo se nekako lovili, ampak seveda smo morali iti naprej. Ostali smo štirje fantje, v ekipi si poskušamo narediti čim bolj veselo,« je za STA povedal Novak.

Tudi sam želi v zadnjem tednu Vuelte dobiti priložnost. »Zadnji teden grand tourov ponavadi stopnjujem formo. Vsi v ekipi gremo iz dneva v dan, mogoče pa se mi v naslednjih dneh sreča nasmehne in bom šel v beg ter napadel etapno zmago.«

Pozdravil je tudi podaljšanje Pogačarjeve pogodbe z UAE do konca leta 2032. »Če si kdo zasluži podaljšanje, je to Tadej Pogačar.« Meni, da mu bo predčasen konec sezone po poškodbi lahko celo koristil. »Po svoje je lahko tudi to priložnost, da se malce umakne iz kolesarstva, zaradi česar bo po mojem prišel nazaj še bolj lačen zmag.«

Slovenski as je sezono že končal. Foto Jose Jordan/AFP

Brez Pogačarja bodo manjši tudi slovenski apetiti na domačem evropskem prvenstvu. Novak največ pričakuje od Jana Tratnika: »Z Janom mislim, da lahko ciljamo na prvih pet ali morda stopničke. Vsekakor se bomo borili in potem videli, kako visoko lahko posežemo.«

Na Vuelti medtem Primož Roglič ostaja v boju za skupno zmago. Novak veliko pričakuje od četrtkovega kronometra: »Mislim, da Roglič proti Masu v vožnji na čas lahko pridobi tudi dve minuti in pol. Ampak bomo videli potem, ali lahko to ubrani v gorah. Napoved za konec tedna kaže, da se bodo temperature spustile, kar se mi zdi, da gre na roko Primožu.«