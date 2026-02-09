Nove težave za Jonasa Vingegaarda, ostal je brez trenerja

Težave v kolesarski ekipi Visma-Lease a Bike se nadaljujejo še preden se je zares začela sezona 2026. Moštvo zdaj zapustil dolgoletni trener Jonasa Vingegaarda Tim Heemskerk, ki je Dancu pomagal tudi do dveh zmag na dirki po Španiji. Predtem je moral zvezdnik zaradi poškodbe in bolezni preložiti prve dirke, Sepp Kuss pa ima veliko težav na dirki po Omanu.

»V zadnjem obdobju sem opazil, da nisem bil več tako kreativen in strasten pri svojem delu. To je zelo pomembno, da lahko delaš kot dober trener. V tem trenutku sem pač moral biti iskren tako sam s sabo kot z ekipo,« pravi.

Vodja treninga pri Vismi je sicer Mathieu Heijboer, a Heemskerk je bil v minulih letih eden glavnih pomočnikov Jonasu Vingegaardu v pripravah na najpomembnejše dirke v koledarju. To sicer ne bo resneje vplivalo na pripravljenost danskega zvezdnika, a vendarle gre za udarec, ki si ga pred sezono, v kateri se bo vnovič poskusil zoperstaviti Tadeju Pogačarju, niti približno ne želi.

Nazaj se bom ozrl s ponosom na veliko rast, ki smo jo v preteklih letih prikazali jaz, ekipa in kolesarji, med katerimi bi seveda izpostavil Jonasa,« dodaja.

Nizozemska ekipa, ki je v zadnjih letih izgubila nekaj svojih največjih zvezdnikov, je sporočila, da je bila odločitev sprejeta v soglasju z obema stranema ter da struktura trenažnega procesa največjih zvezdnikov ostaja nespremenjena. »Veliko je prispeval tako k tekmovalni filozofiji kot tudi k odličnim rezultatom na dirkah,« je o Heemskerku povedal Heijboer.

Že pred tem je bila Vingegaardova sezona zaznamovana z izzivi – nesreča na treningu in potem še bolezen sta povzročili, da je moral odpovedati nastop na dirki po Združenih arabskih Emiratih, pred dirko po Italiji pa je na njegovem urniku le nekaj dirkalnih dni.

Vsi Heemskerkovi varovanci so že dobili novega trenerja, to bo kar Mathieu Heijboer, ki bo Vingegaarda poskusil dvigniti nazaj na raven, s katere bi lahko spet napadal skupni seštevek na dirki po Franciji.