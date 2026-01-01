Adrie Mobil ni več, v Novem mestu nov kolesarski klub

Z novim letom se je tudi uradno zaključila ena najuspešnejših zgodb slovenskega kolesarstva. Kolesarski klub Adria Mobil, ki je dve desetletji predstavljal sinonim za vrhunsko delo z mladimi in odskočno desko za številne današnje zvezdnike svetovnega pelotona, odslej ne obstaja več. Odslej imamo na Dolenjskem Kolesarski klub Novo mesto, prihodnost članske kontinentalne ekipe pa ostaja nejasna.

»Z današnjim dnem Kolesarskega kluba Adria Mobil ni več – postali smo Kolesarski klub Novo mesto. Hvala Adrii Mobil za 20 let podpore in zaupanja. Skupaj smo ustvarili številne izjemne zgodbe, ki so odmevale po vsem svetu. Kolesarji se nikoli ne predamo,« so zapisali pri klubu, ki je med letoma 2005 in 2025 močno zaznamoval slovenski športni prostor.

V tem obdobju je skozi mladinske in članske selekcije kluba, ki slovi po izjemnem delu svojih trenerjev, šlo veliko vrhunskih kolesarjev. Primož Roglič, Jakob Omrzel, Jani Brajkovič, Domen Novak, Gal Glivar, Marco Haller, Marko Kump in številni drugi so prav zavoljo dobrih predstav v novomeškem dresu dobili priložnost za prestop na najvišjo raven.

Primož Roglič je v dresu Adrie Mobil dobil dirko po Sloveniji, po tem velikem uspehu pa je sledila selitev v zdajšnjo Vismo. FOTO: Delo

Žalostno je, da se težave klubov dogajajo prav sedaj. Slovensko kolesarstvo je v zlati dobi, etapni dirki smo v Kranju letos dodali še enodnevno preizkušnjo višje kategorije, v dolenjski prestolnici pa vseeno niso uspeli najti pokroviteljev, ki bi podprli njihov obstoj.

Jasno je tudi, da se določena poglavja zapirajo. V zadnjih letih najboljši kolesar kluba Tilen Finkšt je že postal član ekipe Solution Tech–Nippo, Marko Kump pa je končal kariero športnega direktorja. Usoda preostalih članov članske ekipe še ni znana, kar v neizprosnem svetu profesionalnega kolesarstva pomeni veliko negotovost.

Priljubljeni Bogdan Fink je bil direktor ekipe vseh dvajset let, ko je bila Adria Mobil pokrovitelj moštva. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Kljub vsemu ostaja upanje. Mladinski pogon še vedno deluje, v klubu je veliko obetavnih imen, Novo mesto pa ostaja slovenska kolesarska prestolnica in tradicionalni cilj dirke po Sloveniji. Prav tako naj bi se, če bodo organizatorji potrdili slovensko kandidaturo, v dolenjski prestolnici začela tudi dirka po Franciji. Obenem je potrebno izpostaviti še moderen velodrom v Češči vasi, ki brez pomoči glavnega sponzorja prav tako ne bi bil zgrajen, zdaj pa se na njem kalijo naslednji izvrstni dirkališčni kolesarji.

V Kolesarskem klubu Novo mesto je uspeh v minulih letih baziral na srčnih možeh in damah, ki so prostovoljno in nesebično v moštvo vlagali veliko svojega prostega časa, to pa je bilo pozneje nagrajeno s številnimi priznanji. Verjamemo, da bodo Dolenjci na čelu z direktorjem kluba Bogdanom Finkom prestali tudi ta izziv in da bomo kmalu spet pisali o nadarjenih kolesarjih, ki so prišli iz njihovih mladinskih vrst.