Na Giru bodo še bolj drzni, to bo čutila tudi rožnata majica

Prireditelji v zadnji sezonah iščejo načine, kako tudi ravninske etape narediti bolj zanimive in nepredvidljive ter pozornost gledalcev obdržati dlje. Eden od načinov je Red Bullov kilometer, ki ob časovnih odbitkih prinaša tudi otipljive finančne nagrade, skupno bo na voljo kar 150.000 evrov.

Red Bullov kilometer so zasnovali po vzoru podobne ideje z belgijskih etapnih dirk, le da gre tukaj za šprint na koncu posebej označenega kilometra, ki je del vsake etape. Lani je bil večkrat na sporedu na sredini etape, letos so ga prireditelji pomaknili bližje cilju, tudi na vzpone, ki bodo odločali o zmagovalcu.

Najhitrejši v Red Bullovem kilometru prejme šest, drugi štiri, tretji kolesar pa dve odbitni sekundi. Lani je Isaac Del Toro zbral 14 sekund v tem tekmovanju, a tudi to na koncu ni bilo dovolj, da bi domov odšel z rožnato majico (to je uspelo Simonu Yatesu). Letos bo nekajkrat ta posebni kilometer del pomembnih vzponov v etapi, denimo v 7. ob vzponu na Blockhaus bo na sporedu po kilometru in pol.

Red Bullov kilometer. FOTO: Red Bull

Prireditelji upajo, da bo ta novost spodbudila agresivno dirkanje in morda botrovala napadom favoritov prej kot v samem zaključku etape.

To posebno tekmovanje pa prinaša tudi denarne nagrade, zmagovalec bo vsak dan prejel 5000 evrov, najboljši v skupni razvrstitvi tega tekmovanja pa 15.000 evrov. Skupno bodo najhitrejšim v Red Bullovem kilometru podelili 150.000 evrov.

Dirka po Italiji se danes začenja s povsem ravno etapo do Burgasa v Bolgariji. Danes bo rožnato majico oblekel najhitrejši šprinter, jutri pa bi Red Bullov kilometer, ki je na vrsti 15 km pred ciljem, lahko pomembno vplival na to, kdo bo vodilni na dirki po 2. etapi.