O usodi Toura najpozneje 15. maja

Pariz - Ljubitelji športa so se veselili leta 2020, a so se nato morali sprijazniti, da so ostali brez dveh najodmevnejših dogodkov: najprej nogometnega eura in nato še olimpijskih iger v Tokiu. Nekatera velika tekmovanja bodo predvidoma pozneje od najprej načrtovanih terminov, denimo sloviti Roland Garros v Parizu, eden od štirih teniških turnirjev za grand slam, zdaj pa je tudi mogoče, da bodo prestavili v drugo polovico poletja največjo kolesarsko dirko na svetu – Tour de France.



Ta bi se letos morala začeti 27. junija, ni še uradnih naznanil niti o morebitni prestavitvi niti o odpovedi, iz vodstva dirke pa so sporočili, da se bodo najpozneje do 15. maja odločili, kako bo s Tourom 2020. Prvi namigi o tem, da ne bi bilo gledalcev, so zlasti v posameznih lokalnih skupnostih med turističnimi delavci in gostinci naleteli na negativen odmev. "Gre za milijone ljudi, ki spremljajo dirko ob progi. Vem, lahko bi jo spremljali v TV prenosih, vendar to ne bi bil več tisti prepoznavni Tour," je prepričan Stephane Villain, župan kraja Chataillon-Plage, kjer bi bil del 11. etape.



Predvsem pa si v hotelih, penzionih in restavracijah ob tem izjemnem športnem dogodku obetajo resen posel, potem ko bodo očitno lep del pomladi zaradi ukrepov ob koronavirusu ostali brez njega. Jasno – tako prireditelji kot udeleženci ter sodelavci pri organizaciji se zavedajo resnosti sedanjega stanja v Evropi, upajo pa, da bi bila, če ne bo šlo drugače, dirka pozneje v poletju, kar naj bi bilo ob spoznanju o prestavitvi olimpijskih iger na leto 2021 zdaj lažje uresničljivo.