Ob dveh okužbah konec Toura za celotno ekipo

- Tour de France je za najboljše kolesarje na svetu in njihove ekipe vsako leto vrhunec sezone ter največji organizacijski zalogaj. Letos bo v zahtevno logistiko tritedenskega »potujočega cirkusa« po Franciji treba vključiti še stroga pravila proti širjenju koronavirusa. Moštva, ki bodo 29. t. m. na štartu v Nici, so prejela 18 strani dolg zdravstveni protokol, po katerem bo morala celotna ekipa zapustiti dirko, če bo imela v svojih vrstah dva ali več okuženih.S tem je kolesarska karavana dobila odgovor na vprašanje, ali se bo Tour, na katerem je pričakovati nastop petih Slovencev,(Jumbo Visma),(UAE),(Mitchelton Scott) in(Bahrain McLaren), zaustavil, če bodo med dirko potrdili pozitiven primer novega koronavirusa. Dirka bo šla naprej, zaustaviti pa se bo morala tista ekipa, pri kateri bosta dva člana (ne glede na to, ali gre za kolesarje ali spremljevalno osebje) okužena. Za izločitev ne bo potreben pozitiven test, zdravniška služba Toura lahko ekipo izloči že, če oceni, da dva člana kažeta simptome covida 19. Četudi bi kasneje test pokazal, da sta negativna, njune ekipe ne bi bilo več na dirki …Zdravniška služba bo iz dirke lahko izločila vsakega kolesarja, če oceni, da kaže simptome, ali če odkrije, da je bil v stiku z okuženo osebo. V tem primeru sledi še obvezna 14-dnevna karantena.Zdravniki, ki bodo imeli vseskozi na voljo tudi mobilno enoto za hitro testiranje, bodo imeli malodane neomejena pooblastila, ekipe pa se bodo morale od 26. t. m. držati strogih pravil, po katerih bo smela vsaka zasedba na dirko pripeljati največ 30 ljudi, vštevši osem kolesarjev in vse spremljevalno osebje. V hotelih bodo morale biti ekipe vsaka v svojem nadstropju ali krilu stavbe. Nošenje mask bo obvezno povsod, razen na cesti med dirko. Nositi jih bo treba v ekipnih avtomobilih in avtobusih, ob prihodu na štart, v mešanih conah, kjer bodo imeli na razdalji dveh metrov novinarji edini stik s kolesarji (novinarske konference bodo potekale prek video prenosa), na odru za zmagovalce …Kolesarji ne bodo smeli imeti nikakršnih stikov z navijači, dostop do ekipnih avtobusov pa bo dovoljen samo članom ekip in organizacije dirke.Tako naj bi virusu preprečili, da bi prodrl v kolesarki »mehurček«, v katerega bodo imeli vstop le tisti, ki bodo negativni na dveh testiranjih pred dirko. Vse udeležence nato čakata še dve testiranji od prostih dnevih, 7. in 14. septembra. Vsak dan bodo morali ekipni zdravniki preveriti zdravstveno stanje vseh kolesarjev in izpolniti vprašalnik o njihovem počutju in morebitnih simptomih.Kazen za neupoštevanje pravil je kajpak odvzem akreditacije in izgon z dirke, ki pa ne nazadnje ni povsem v rokah organizatorjev in kolesarjev. Če bi pred 20. septembrom, ko je predviden cilj v Parizu, število okuženih v Franciji, ki se sooča z drugim valom epidemije, poskočilo, bi lahko celotno karavano zaustavila francoska vlada.