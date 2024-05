Ob Gardskem jezeru Gannov šov, v Livignu ga pripravlja Pogačar

Italijanskemu kolesarskemu zvezdniku Filippu Ganni (Ineos) je v 14. etapi Gira odleglo. Odpeljal je malodane brezhibno vožnjo na čas in tokrat je bil za izjemno predstavo nagrajen z zmago. Za razliko od kronometra pred tednom dni, na katerem ga je na ciljnem vzponu na 2. mesto potisnil Tadej Pogačar (UAE). Tokrat sta zamenjala mesti, na ravninski 31,2 km dolgi preizkušnji je dvakratni svetovni prvak vendarle dobil tisto, kar si je želel na 107. dirki po Italiji.

Vendar je bil »Top Ganna« spet dolgo na trnih. Ker je v skupnem seštevku v ozadju, se je zelo zgodaj podal na progo, na kateri je postavil izjemen čas 35:02 (53,435 km/h). Ta je bil nedotakljiv za vse tekmece, dokler se dve uri kasneje na progo ni podal Pogačar. Slovenski as je bil na prvem merjenju vmesnega časa po 7,8 km 4 sekunde hitrejši od njega, vendar je bil ta odsek najbolj razgiban in tehnično zahteven, z veliko zaviranja in pospeševanja.

Sledile so dolge ravnine, na katerih je prišla do izraza večja absolutna moč skoraj 20 cm višjega in 20 kg težjega Italijana, ki pa niti po drugem merjenju vmesnega časa ni bil miren. Po 23,3 km je Pogi za njim zaostajal 10 sekund, kar bi še lahko nadoknadil z izjemnim finišem. Vendar ga ni bilo, Ganna je pest v znak zmage stisnil, ko je bil Pogačar okoli 400 m pred ciljem in je ura pri njem iz zelene prešla v rdečo.

Končal je 29 sekund za tokrat nasmejanim Italijanom in s tem je bil lahko več kot zadovoljen. To je bilo dovolj za 2. mesto v etapi, predvsem pa za to, da je v skupnem seštevku prednost pred Geraintom Thomasom (Ineos) povečal za 45 sekund, pred Danijem Martinezom (Bora Hansgrohe) pa za 1:16. Med njima je prišlo do zamenjave mest v skupnem seštevku, zdaj je najbližji Pogačarjev zasoedlovalev Valižan z zaostankom 3:41, Kolumbijec pa po novem zaostaja 3:56.

Ganna je trpel dve uri

»Danes sem zelo trpel. Moja paradna disciplina ni kot šprint, v katerem Jonathan Milan trpi 70 sekund in ve, da je zmagal, v trenutku, ko zapelje čez ciljno črto. Jaz sem moral na to čakati dve uri in bilo je zelo stresno. Na koncu so me prevzela čustva, nismo le v Italiji, smo ob Gardskem jezeru in blizu dirkališča Montichiari, ki je moj drugi dom. Lepo je slaviti še šesto zmago na kronometru Gira, kot ekipa pa smo se dobro izkazali tudi v boju za vrh v skupnem seštevku. Jutri nas čaka zelo intenziven dan, borili pa se bomo tudi ves naslednji teden,« je bil Ganna čustven po svoji prvi zmagi na domačem terenu po letu 2021.

Mezgec bo hranil moči za Slovenijo in Tour Danes se je za Luko Mezgeca (Jayco Alula) končal ponesrečen Giro, na katerega so ga vpoklicali v zadnjem trenutku, da bi pripravljal šprinterske akcije Calebu Ewanu, vendar se je izkazalo, da je avstralski as povsem zunaj forme. Čeprav ga je izkušeni Kranjčan večkrat v zaključku pripeljal v ospredje, je bila njegova edina vidna uvrstitev 6. mesto v 5. etapi, enako uvrstitev si je Mezgec prikolesaril dan kasneje, ko je šprintal sam. Mezgec bo tako izpustil najzahtevnejše gorske etape Gira in prihranil nekaj moči za junijsko dirko po Sloveniji in julijski Tour.

Bržkone bi jo slavil v vsakem primeru, je pa gotovo bila bolj prepričljiva, ker je moral Pogačar razmišljati tudi o naslednjem dnevu. Jutri ja namreč na sporedu kraljevska 15. etapa. »Na prvem delu trase sem res užival, šlo je levo in desno, navzgor in navzdol, lahko sem dobro pospeševal, zadnjih 11, 12 km pa mi ni tako ustrezalo. Poskušal sem vzdrževati dober tempo, vendar ne iti čez sebe. Poskušal sem dobiti etapo, a je bil Pippo prehiter v zadnjem delu, ki mu je res ustrezal. Poskus je bil dober, vendar pravi dan v boju za vrh v skupnem seštevku prihaja jutri,« je Pogačar napovedal svoj šov na 222 km dolgi preizkušnji s 5400 višinskimi metri po uradnih podatkih prirediteljev in kar 5724 višinskimi metri po izračunu zanesljive kolesarske spletne strani procyclingstats.com.

Profil 15. etape Gira. FOTO: Infografika Delo

V vsakem primeru karavano čaka okoli sedem napornih ur v sedlu, v katerih bo morala tudi čez sloviti Mortirolo. Pri tako zahtevnih preizkušnjah je običajno glavno vprašanje, kje bo napadel Pogačar. Daleč pred ciljem ali bo počakal na zadnja kilometra, ki se proti cilju na Mottolinu nad Livignom (2385 m) dvigata s povprečnim naklonom 9,8 odstotka?

