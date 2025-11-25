Obeta se spektakel s Pogačarjem in Rogličem na Ljubljanskem gradu

Evropsko prvenstvo v kolesarstvu bo oktobra 2026 prvič v zgodovini prišlo v Slovenijo, domača reprezentanca pa bo branila evropski naslov – in to po sezoni 2025, ki velja za najuspešnejšo doslej, z dvojno krono Tadeja Pogačarja na SP v Ruandi in EP v Franciji. Članek razkriva, zakaj Kolesarska zveza Slovenije že zdaj podrobno preučuje kanadske klance in hkrati riše okoli 2500 kilometrov možnih tras okoli Ljubljane, kako razmišljajo o spektaklu z zaključkom na Ljubljanskem gradu ter kaj bi prihod Pogačarja in Rogliča pomenil za podobo slovenskega kolesarstva – in za pričakovanja javnosti v tistem tednu jeseni 2026.