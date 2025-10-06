Obupani Belgijec: Kaj bi lahko storili? Če bi mi kdo znal povedati, bi poslušal

Kolesarski svet je v nedeljo z velikim pričakovanjem spremljal nov spopad kolesarskih titanov.

Na evropskem prvenstvu v Franciji so se na štartni črti zvrstili vsi trije veliki asi sodobnega kolesarstva – svetovni prvak Tadej Pogačar, svetovni prvak v vožnji na čas Remco Evenepoel in dvakratni zmagovalec Toura Jonas Vingegaard.

Namesto epskega troboja je sledila enosmerna predstava. Pogačar je z napadom 75 kilometrov pred ciljem presenetil vse in si na izjemno zahtevni trasi, ki jo je belgijski selektor Serge Pauwels pred dirko za spletni portal Cyclingnews označil za »eno najtežjih v zgodovini mednarodnih prvenstev, zagotovo težjo od Kigalija«, privozil naslov evropskega prvaka.

FOTO: Jean Bizimana/Reuters

Belgijska taktika in Pogačarjev odgovor

Belgijska reprezentanca, ena najmočnejših na svetu, je na dirko prišla z jasnim in premišljenim načrtom. Selektor Pauwels je pred dirko za Cyclingnews samozavestno napovedal, da dolg Pogačarjev pobeg ne bi bil pametna poteza, saj je trasa v zaključku ponujala dovolj priložnosti za njihovega kapetana Evenepoela.

»Če bo poskusil to, se lahko slabo konča,« je dejal in namignil, da imajo pripravljen odgovor. In Belgijci so res poskušali narekovati tempo.

Kot je po dirki za belgijski medij Sporza pojasnil Tiesj Benoot, so s silovitim pospeševanjem na dolgem klancu Côte de Saint-Romain de Lerps želeli osamiti Pogačarja in ga prisiliti v defenzivo. »S to potezo smo ga želeli izolirati in to nam je uspelo,« je dejal Benoot.

FOTO: Jeff Pachoud/AFP

A Pogačar je imel drugačne načrte. Njihova taktika ga ni le ni zlomila, ampak ga je očitno spodbudila k protinapadu. Kmalu zatem je sledil nov napad in ko je slovenski as 75 kilometrov pred ciljem znova silovito potegnil, mu ni mogel slediti nihče več. Niti Remco Evenepoel, ki je veljal za njegovega največjega tekmeca.

Moč Pogačarjevega pospeška je bila uničujoča in v trenutku je postalo jasno, da se bo dirka odločala po njegovih notah. »Če Tadej napade ob vznožju tako dolgega klanca, preprosto ne moreš storiti ničesar. Vzpon je trajal 20 minut in tam je Pogačar preprosto izjemen,« je za Sporza nemočno priznal Louis Vervaeke in z enim vprašanjem povzel obup celotne ekipe: »Kaj bi lahko storili drugače? Če bi mi kdo znal povedati, kako danes premagati Tadeja, bi ga z veseljem poslušal.« Tudi Benoot je športno priznal premoč, a dodal, da si nimajo česa očitati: »Vsaj nismo se pustili peljati v zakol kot ovce.«

Evenepoelov srebrni obup, Vingegaardova katastrofa

Evenepoel, ki je le nekaj dni prej suvereno osvojil naslov evropskega prvaka v vožnji na čas, je v lovu za Pogačarjem vztrajal več kot 70 kilometrov. Njegov lov je bil dober, a zaman. V cilj je pripeljal 31 sekund za Slovencem in se moral znova zadovoljiti s srebrno medaljo.

Evenepoel se je moral znova zadovoljiti s srebrno medaljo. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

Po tekmi je bil razočaran. »To je verjetno najbolj pošten rezultat. Še ena srebrna medalja na evropskem prvenstvu, škoda,« je bil za Sporza iskren Evenepoel.

»Napad Tadeja Pogačarja je bil preprosto predolg. Na zadnjem strmem odseku sem moral popustiti. Dal sem vse od sebe in odpeljal svojo dirko,« je še dodal Belgijec.

Katastrofa za Vingegaarda

Če je je bil dan za Belgijce razočaranje, je bil za danskega zvezdnika Jonasa Vingegaarda prava katastrofa. Dvakratni zmagovalec dirke po Franciji, ki je na presenečenje mnogih prvič nastopil na članskem evropskem prvenstvu, je povsem odpovedal. Stik z glavnino izgubil 109 kilometrov pred ciljem in kmalu zatem odstopil.

Ko je slovenski as 75 kilometrov pred ciljem silovito potegnil, mu ni mogel slediti nihče več. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

Za kolesarja njegovega kova je bil to nepredstavljiv polom, ki je šokiral tudi danske medije. »Katastrofa! Kaj se dogaja?« so se spraševali pri časniku BT, medtem ko je celotna kolesarska javnost ugibala, kaj je šlo narobe.

Ironično je Vingegaard pred dirko za danski kolesarski portal Feltet dejal: »Vedno sem imel težave na enodnevnih dirkah, zato je to nekakšen nov preizkus. Tja ne grem, da bi me prvi pustili zadaj.« A zgodilo se je prav to.

Svetovni prvak Tadej Pogačar je z napadom 75 kilometrov pred ciljem osvojil naslov evropskega prvaka. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

Njegov rojak, nekdanji kolesarski šampion Bjarne Riis, je bil v izjavi za Feltet neusmiljeno oster in brez dlake na jeziku: »Doma se ni pripravljal. Ni treniral. Moja ocena je, da tega ni vzel resno in ni treniral toliko, kot bi moral, da bi se boril za medalje.«