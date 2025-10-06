  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolesarstvo

    Obupani Belgijec: Kaj bi lahko storili? Če bi mi kdo znal povedati, bi poslušal

    Pogačarjeva dominantna zmaga je obup in šok med tekmeci: Belgijci so priznali nemoč, Bjarne Riis pa je ostro kritiziral Vingegaarda, ki je doživel polom.
    Evenepoel je priznal, da je moral na zadnjem strmem odseku popustiti. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
    Galerija
    Evenepoel je priznal, da je moral na zadnjem strmem odseku popustiti. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
    Žan Urbanija
    6. 10. 2025 | 08:31
    6. 10. 2025 | 08:31
    5:21
    A+A-

    Kolesarski svet je v nedeljo z velikim pričakovanjem spremljal nov spopad kolesarskih titanov.

    Na evropskem prvenstvu v Franciji so se na štartni črti zvrstili vsi trije veliki asi sodobnega kolesarstva – svetovni prvak Tadej Pogačar, svetovni prvak v vožnji na čas Remco Evenepoel in dvakratni zmagovalec Toura Jonas Vingegaard.

    Namesto epskega troboja je sledila enosmerna predstava. Pogačar je z napadom 75 kilometrov pred ciljem presenetil vse in si na izjemno zahtevni trasi, ki jo je belgijski selektor Serge Pauwels pred dirko za spletni portal Cyclingnews označil za »eno najtežjih v zgodovini mednarodnih prvenstev, zagotovo težjo od Kigalija«, privozil naslov evropskega prvaka.

    FOTO: Jean Bizimana/Reuters
    FOTO: Jean Bizimana/Reuters

    Belgijska taktika in Pogačarjev odgovor

    Belgijska reprezentanca, ena najmočnejših na svetu, je na dirko prišla z jasnim in premišljenim načrtom. Selektor Pauwels je pred dirko za Cyclingnews samozavestno napovedal, da dolg Pogačarjev pobeg ne bi bil pametna poteza, saj je trasa v zaključku ponujala dovolj priložnosti za njihovega kapetana Evenepoela.

    »Če bo poskusil to, se lahko slabo konča,« je dejal in namignil, da imajo pripravljen odgovor. In Belgijci so res poskušali narekovati tempo.

    Kot je po dirki za belgijski medij Sporza pojasnil Tiesj Benoot, so s silovitim pospeševanjem na dolgem klancu Côte de Saint-Romain de Lerps želeli osamiti Pogačarja in ga prisiliti v defenzivo. »S to potezo smo ga želeli izolirati in to nam je uspelo,« je dejal Benoot.

    FOTO: Jeff Pachoud/AFP
    FOTO: Jeff Pachoud/AFP

    A Pogačar je imel drugačne načrte. Njihova taktika ga ni le ni zlomila, ampak ga je očitno spodbudila k protinapadu. Kmalu zatem je sledil nov napad in ko je slovenski as 75 kilometrov pred ciljem znova silovito potegnil, mu ni mogel slediti nihče več. Niti Remco Evenepoel, ki je veljal za njegovega največjega tekmeca.

    image_alt
    Zdi se mi, da sem izgubil kompas in nadzor nad tem, kam gre ekipa

    Moč Pogačarjevega pospeška je bila uničujoča in v trenutku je postalo jasno, da se bo dirka odločala po njegovih notah. »Če Tadej napade ob vznožju tako dolgega klanca, preprosto ne moreš storiti ničesar. Vzpon je trajal 20 minut in tam je Pogačar preprosto izjemen,« je za Sporza nemočno priznal Louis Vervaeke in z enim vprašanjem povzel obup celotne ekipe: »Kaj bi lahko storili drugače? Če bi mi kdo znal povedati, kako danes premagati Tadeja, bi ga z veseljem poslušal.« Tudi Benoot je športno priznal premoč, a dodal, da si nimajo česa očitati: »Vsaj nismo se pustili peljati v zakol kot ovce.«

    Evenepoelov srebrni obup, Vingegaardova katastrofa

    Evenepoel, ki je le nekaj dni prej suvereno osvojil naslov evropskega prvaka v vožnji na čas, je v lovu za Pogačarjem vztrajal več kot 70 kilometrov. Njegov lov je bil dober, a zaman. V cilj je pripeljal 31 sekund za Slovencem in se moral znova zadovoljiti s srebrno medaljo.

    Evenepoel se je moral znova zadovoljiti s srebrno medaljo. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
    Evenepoel se je moral znova zadovoljiti s srebrno medaljo. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

    Po tekmi je bil razočaran. »To je verjetno najbolj pošten rezultat. Še ena srebrna medalja na evropskem prvenstvu, škoda,« je bil za Sporza iskren Evenepoel.

    »Napad Tadeja Pogačarja je bil preprosto predolg. Na zadnjem strmem odseku sem moral popustiti. Dal sem vse od sebe in odpeljal svojo dirko,« je še dodal Belgijec.

    Katastrofa za Vingegaarda

    Če je je bil dan za Belgijce razočaranje, je bil za danskega zvezdnika Jonasa Vingegaarda prava katastrofa. Dvakratni zmagovalec dirke po Franciji, ki je na presenečenje mnogih prvič nastopil na članskem evropskem prvenstvu, je povsem odpovedal. Stik z glavnino izgubil 109 kilometrov pred ciljem in kmalu zatem odstopil. 

    Ko je slovenski as 75 kilometrov pred ciljem silovito potegnil, mu ni mogel slediti nihče več. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
    Ko je slovenski as 75 kilometrov pred ciljem silovito potegnil, mu ni mogel slediti nihče več. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

    Za kolesarja njegovega kova je bil to nepredstavljiv polom, ki je šokiral tudi danske medije. »Katastrofa! Kaj se dogaja?« so se spraševali pri časniku BT, medtem ko je celotna kolesarska javnost ugibala, kaj je šlo narobe.

    image_alt
    Kolo je dobila 14 dni nazaj, zdaj je med najboljšimi v Evropi

    Ironično je Vingegaard pred dirko za danski kolesarski portal Feltet dejal: »Vedno sem imel težave na enodnevnih dirkah, zato je to nekakšen nov preizkus. Tja ne grem, da bi me prvi pustili zadaj.« A zgodilo se je prav to.

    Svetovni prvak Tadej Pogačar je z napadom 75 kilometrov pred ciljem osvojil naslov evropskega prvaka. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
    Svetovni prvak Tadej Pogačar je z napadom 75 kilometrov pred ciljem osvojil naslov evropskega prvaka. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

    Njegov rojak, nekdanji kolesarski šampion Bjarne Riis, je bil v izjavi za Feltet neusmiljeno oster in brez dlake na jeziku: »Doma se ni pripravljal. Ni treniral. Moja ocena je, da tega ni vzel resno in ni treniral toliko, kot bi moral, da bi se boril za medalje.«

    Premium
    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Film

    Ste gledali film Dekleta iz Dubaja Mitje Okorna? Za mnenje smo vprašali kritika

    Ema, mlado in ambiciozno deklete, postane elitna spremljevalka v Dubaju.
    4. 10. 2025 | 11:58
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Julijske Alpe

    Hrvaški pohodniki so iz Splita in okolice, vračali so se z vzpona na Triglav

    Plaz je zasul tri hrvaške državljane. V izjemno težkih razmerah je danes posredovalo več kot 60 reševalcev, popoldne se je pridružil vojaški helikopter.
    5. 10. 2025 | 11:43
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Pogačar je naslovu svetovnega dodal še naslov evropskega prvaka

    Vingegaard je odpadel 110 km pred ciljem in je že končal z današnjo dirko.
    Miroslav Cvjetičanin 5. 10. 2025 | 13:24
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obnovljivi viri energije

    Sončna energija prvič v zgodovini postala glavni vir elektrike v EU

    V Evropski uniji skoraj četrtina vse porabljene energije že prihaja iz obnovljivih virov, leta 2030 pa naj bi ta delež dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Tadej PogačarRemco EvenepoelJonas VingegaardkolesarstvoEP v kolesarstvu

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Javni red in mir

    Igranje otrok na glasbila ni kriminal

    ZPMS poziva k uravnoteženju zaščite javnega miru in pravice do umetniškega izražanja.
    Simona Fajfar 6. 10. 2025 | 08:37
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    EP v kolesarstvu

    Obupani Belgijec: Kaj bi lahko storili? Če bi mi kdo znal povedati, bi poslušal

    Pogačarjeva dominantna zmaga je obup in šok med tekmeci: Belgijci so priznali nemoč, Bjarne Riis pa je ostro kritiziral Vingegaarda, ki je doživel polom.
    Žan Urbanija 6. 10. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nemčija in Izrael

    Razkol med politiko in družbo

    Vse več pozivov k razmisleku, kaj pomeni odgovornost za obstoj Izraela.
    Barbara Zimic 6. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Reševalna akcija

    Drama na Everestu: zaradi snežne nevihte obtičalo skoraj tisoč turistov

    Sneg je popolnoma zasul šotore, v katerih je spalo več deset ljudi. Informacij o morebitnih smrtnih žrtvah za zdaj ni bilo.
    6. 10. 2025 | 07:46
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Ta referendum je nelegitimen, nečloveški in egoistično-ideološki

    Referenduma o pomoči pri končanju življenja ne bi smelo biti, ker je protiustaven, saj ideološka večina ne sme odločati o pravicah manjšine.
    6. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nemčija in Izrael

    Razkol med politiko in družbo

    Vse več pozivov k razmisleku, kaj pomeni odgovornost za obstoj Izraela.
    Barbara Zimic 6. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Reševalna akcija

    Drama na Everestu: zaradi snežne nevihte obtičalo skoraj tisoč turistov

    Sneg je popolnoma zasul šotore, v katerih je spalo več deset ljudi. Informacij o morebitnih smrtnih žrtvah za zdaj ni bilo.
    6. 10. 2025 | 07:46
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Ta referendum je nelegitimen, nečloveški in egoistično-ideološki

    Referenduma o pomoči pri končanju življenja ne bi smelo biti, ker je protiustaven, saj ideološka večina ne sme odločati o pravicah manjšine.
    6. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo