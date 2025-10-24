Oče Remca Evenepoela: Tadej Pogačar bi lahko izpustil dirko po Francji 2026

Patrick Evenepoel, oče izvrstnega belgijskega kolesarja Remca Evenepoela je namignil, da bi lahko Tadej Pogačar izpustil prihajajočo dirko po Franciji 2026. Tako bi se posvetil ostalima tritedenskima dirkama v sezoni po Italiji in Španiji.

»Ko poslušam govorice, se res sliši kot zelo težak Tour. Ampak, ali ste prepričani, da bo Pogačar sploh nastopil? Ves čas govorite o njem, ampak mislim, da letos ne bo kolesaril na Touru. Želi se udeležiti Gira in Vuelte. Te govorice prihajajo iz glavnine,« je dejal v pogovorni oddaji On connaît nos classiques.

Če Pogačarja ne bi bilo na rumeni pentlji, bi to lahko možnosti za zmago prineslo fantom, ki jih sicer ne bi imeli. Mednje spada tudi Remco Evenepoel, ki bo prihodnje leto kolesaril ob Primožu Rogliču v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe. »Na kronometru nikoli ne zmagaš Toura, to ti uspe v gorah. V zadnjem tednu imaš lahko tri minute prednosti in v eni etapi še vedno izgubiš deset minut.« dodaja Evenepoel starejši.

Remco Evenepoel mora pogosto seči v roko Tadeju Pogačarju. FOTO: Ivan Benedetto/Sprintcyclingagency/Delo

Spregovoril je tudi o sinovem drugačnem pristopu pred prihajajočo sezono. »Vsi vedo, da je psihično zelo močan. Na svojem prvem Touru je končal na stopničkah, žal pa letos ni bil dovolj dobro pripravljen. Toda z dobro zimo in dobrimi pripravami lahko doseže 100-odstotno pripravljenost in konča med najbojšimi.«

Je v družini Evenepoel še mogoče sanjati o rumeni majici? »Mislim, da je mogoče. Če bo kolesaril na Touru, bodo z ekipo ciljali na visok rezultat. Toda tu sta Vingegaard in Pogačar, ki sta zelo nevarna,« zaključuje Patrick Evenepoel.

Za zdaj ni strahu, da Tadej Pogačar ne bi nastopil na prihajajoči dirki po Franciji. Slovenec je lani resda proti koncu rumene pentlje imel veliko težav, a v vseh pogovorih zatrjuje, da se bo prihodnje leto vrnil na dirko vseh dirk.