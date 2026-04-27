Od bolečine se mu je meglilo, Pogačar revanšo pričakuje na Touru

Zadnja spomladanska klasika Liege – Bastogne – Liege se je končala s pričakovano zmago Tadeja Pogačarja, a solo zmaga slovenskega šampiona ni bila glavna novica dneva. Pozornost je pripadla 19-letnemu Paulu Seixasu, ki se je odlično kosal s slovenskim asom in šele na zadnjem vzponu popustil.

»Na La Redoute sva šla tako hitro, da sem komaj verjel. Bil sem povsem izmučen, sledil sem mu z zadnjimi atomi moči, na vrhu se mi je zaradi bolečine že meglilo pred očmi. Ne vem, kako sem zdržal, nato sem se malo odpočil in sem sodeloval z njim, da sva zgradila dovolj veliko prednost pred zasledovalci. Odločil je zadnji klanec, tam sem bil povsem prazen,« je zelo bojevito predstavo opisal Seixas.

Pogačar ga je na Roche-aux-Faucons naposled zlomil, a Seixas ni bil razočaran: »Na dirko sem prišel, da bi zmagal, a moram biti zadovoljen tudi z drugim mestom. Že to, da sem Pogačarju nekaj časa lahko sledil, je velik dosežek.«

Z izjemnim bojem na vzponu Redoute je Seixas navdušil javnost. FOTO: Elias Rom/AFP

V cilju mu je prvi čestital svetovni prvak, ki je tako kot preostali kolesarski svet navdušen nad pogumom mladeniča iz vrst francoskega Decathlona. »Mislim, da ga bomo videli tudi na dirki po Franciji, je tako dober, da bo Francija nad njim lahko navdušena,« je Pogačar prilil olje na ogenj špekulacij, da se Francozi že letos ne bodo mogli upreti skušnjavi in bodo Seixasa poslali na štartno črto v Barcelono.

Telesno bo zanj Tour velik izziv, eksponentno večji pa bo pritisk zaradi enormnih pričakovanj francoske javnosti, lačne domačega šampiona. Seixas govoric ni želel potrditi, dodal je le še, da bo program naslednjih dirk v teh dneh uskladil z moštvom. Pogačar bo pred koncem pomladi dirkal še na dirki po Romandiji, kjer bo vnovič prvi favorit za zmago.