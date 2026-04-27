Od bolečine se mu je meglilo, Pogačar revanšo pričakuje na Touru

Francoski supertalent Paul Seixas ni uspel premagati Tadeja Pogačarja, a je za svojo predstavo požel ogromno pohval. Svetovni prvak že gleda v prihodnost.
Tadej Pogačar in Paul Seixas sta se toplo pozdravila v cilju in nato še na zmagovalnem odru. S tekmeci Pogi nikoli nima težav. Foto Maarten Straetemans/AFP
Nejc Grilc
27. 4. 2026 | 07:20
27. 4. 2026 | 07:24
2:22
A+A-

Zadnja spomladanska klasika Liege – Bastogne – Liege se je končala s pričakovano zmago Tadeja Pogačarja, a solo zmaga slovenskega šampiona ni bila glavna novica dneva. Pozornost je pripadla 19-letnemu Paulu Seixasu, ki se je odlično kosal s slovenskim asom in šele na zadnjem vzponu popustil.

image_alt
Kralj Tadej ukrotil francoskega prestolonaslednika

»Na La Redoute sva šla tako hitro, da sem komaj verjel. Bil sem povsem izmučen, sledil sem mu z zadnjimi atomi moči, na vrhu se mi je zaradi bolečine že meglilo pred očmi. Ne vem, kako sem zdržal, nato sem se malo odpočil in sem sodeloval z njim, da sva zgradila dovolj veliko prednost pred zasledovalci. Odločil je zadnji klanec, tam sem bil povsem prazen,« je zelo bojevito predstavo opisal Seixas.

Pogačar ga je na Roche-aux-Faucons naposled zlomil, a Seixas ni bil razočaran: »Na dirko sem prišel, da bi zmagal, a moram biti zadovoljen tudi z drugim mestom. Že to, da sem Pogačarju nekaj časa lahko sledil, je velik dosežek.«

Z izjemnim bojem na vzponu Redoute je Seixas navdušil javnost. FOTO: Elias Rom/AFP

V cilju mu je prvi čestital svetovni prvak, ki je tako kot preostali kolesarski svet navdušen nad pogumom mladeniča iz vrst francoskega Decathlona. »Mislim, da ga bomo videli tudi na dirki po Franciji, je tako dober, da bo Francija nad njim lahko navdušena,« je Pogačar prilil olje na ogenj špekulacij, da se Francozi že letos ne bodo mogli upreti skušnjavi in bodo Seixasa poslali na štartno črto v Barcelono. 

Telesno bo zanj Tour velik izziv, eksponentno večji pa bo pritisk zaradi enormnih pričakovanj francoske javnosti, lačne domačega šampiona. Seixas govoric ni želel potrditi, dodal je le še, da bo program naslednjih dirk v teh dneh uskladil z moštvom. Pogačar bo pred koncem pomladi dirkal še na dirki po Romandiji, kjer bo vnovič prvi favorit za zmago.

Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPOMLADANSKI ODKLOP

Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
21. 4. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Se bodo cene znižale?

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
Preberite več

