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Kolesarstvo

Od leta 1982 do danes niso izpustili niti ene Franje

Njihove zgodbe govorijo o času, ko je slovensko rekreativno kolesarstvo šele dobivalo zagon.
Od prve izvedbe leta 1982 do danes niso izpustili niti ene Franje. FOTO: Leon Vidic/Delo
Galerija
Od prve izvedbe leta 1982 do danes niso izpustili niti ene Franje. FOTO: Leon Vidic/Delo
Miroslav Cvjetičanin
16. 6. 2026 | 10:20
11:13
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Ko se je letos v BTC znova zaslišal odštevalnik do starta kolesarskega praznika, so bili med tisoči kolesarjev tudi možje, ki predstavljajo živo zgodovino maratona Franja. Devet kolesarjev, devet legend, devet zgodb o vztrajnosti, predanosti in ljubezni do kolesarstva.

Od prve izvedbe leta 1982 do danes niso izpustili niti ene Franje. Prevozili so vse vzpone in spuste, doživeli sonce in nevihte, menjali kolesa, drese in generacije sotekmovalcev, toda ena stvar se ni spremenila: vsako leto so bili na startni črti.

Njihova imena so prišla v zgodovino slovenskega rekreativnega kolesarstva: Roman Blatnik, Ljubo Dobaj, Dušan Dobnikar, Jože Dovžan, Ivan Ertl, Bojan Mandeljc, Konrad Merlak, Andrej Repovš in Ferdinand Vičič.

Tokrat se jih je večina podala na mali maraton, nekateri pa so izbrali daljšo in zahtevnejšo preizkušnjo velike Franje. Ne glede na dolžino trase so vsi skupaj opravili nekaj, kar ni uspelo nikomur drugemu: nastopili so na vseh ­dosedanjih izvedbah.

Jubilanti Franje

Za idejo, da bi se zbrali vsi, ki niso niti enkrat izpustili Franje, je zaslužen Roman Blatnik, neuradni kronist in idejni vodja združenja jubilantov Franje. Pot do priznanja ni bila enostavna. V prvih letih maratona organizatorji niso vodili evidenc nastopajočih. Blatnik je moral pokojnemu Zvonetu Zanoškarju osebno dokazati, da je res nastopil na vseh izvedbah.

»Prinesel sem svoj kolesarski dnevnik, medalje in vse, kar je dokazovalo mojo zgodbo. Enako so storili tudi drugi. Šele potem so nam prižgali zeleno luč, da se ustanovi skupina tistih, ki niso nikoli manjkali na Franji,« je povedal Blatnik. Tako je nastala skupina, ki jo danes vsi poznajo kot devet veličastnih ­oziroma jubilante Franje.

Ko je bila Franja še drugačna

Leta 1982 nihče ni predvidel, da bo skromna rekreativna prireditev prerasla v eno od največjih kolesarskih prireditev v Evropi. Takrat ni bilo sodobnih karbonskih okvirjev, elektronskih menjalnikov, merilcev moči in navigacijskih naprav. Bile so jeklene specialke, bombažni dresi in predvsem veliko navdušenja. Prav teh devet mož je bilo med pionirji slovenskega rekreativnega kolesarstva.

Najstarejši med njimi je danes 83-letni Ivan Ertl iz Maribora. Njegovi najlepši spomini segajo prav v začetke. »Takrat smo se skoraj vsi poznali med seboj. Mariborčani smo prišli v Ljubljano že dan prej, zvečer smo dolgo posedeli skupaj, naslednji dan odpeljali Franjo, tretji dan pa se s kolesom vrnili v Maribor. Krasni časi so bili,« je povedal. Čeprav danes na leto prevozi nekaj več kot 3000 kilometrov, se še vedno z veseljem vrne na start. Nekoč je bila njegova letna kilometrina več kot deset tisoč kilometrov.

Podobno nostalgijo čuti Ljubo Dobaj. »Prvi maratoni so bili največji izziv. Nisi vedel, kaj te čaka na tako dolgi razdalji. Bil si novinec in vse je bilo velika avantura,« se je spomnil 74-letnik, ki za svoja leta pravi, da so najlepša.

Več kot štiri desetletja zvestobe

Številka 45 se morda zdi zgolj statistika. Toda za vsakim od teh nastopov se skrivajo ure treningov, na tisoče prevoženih kilometrov, odrekanja, družinska podpora in predvsem ­neomajna volja.

Roman Blatnik je priznal, da je Franja že dolgo središče njegovega junijskega koledarja. »Vse načrtujem okoli Franje. Tudi dopust. Včasih smo šli na morje dan kasneje, včasih sem se za en dan celo vrnil z dopusta samo zato, da sem lahko nastopil.« Od vseh 45 izvedb mu je najbolj ostala v spominu tista izpred približno dvajsetih let. »Takrat nas je celotno traso pral dež. To je bila res posebna Franja.« Blatnik je kar tri desetletja vozil veliko Franjo, zadnja leta pa se tako kot večina jubilantov odloči za krajšo različico. »Mala Franja je danes ravno pravšnja. Pomembno je, da sem še vedno del zgodbe.«

Tof in Penko. FOTO: Leon Vidic/delo
Tof in Penko. FOTO: Leon Vidic/delo

Od petih prestav do sodobnih specialk

Če kdo pooseblja razvoj kolesarske tehnike, je to Ljubo Dobaj. »V tem času sem zamenjal pet koles. Od vsakega sem se težko poslovil,« je povedal z nasmehom. Njegovo prvo kolo je imelo le pet prestav. »Zadaj pet zobnikov, spredaj enega. Danes je spet moderno voziti z enim verižnikom spredaj, le da jih je zadaj dvanajst.« Kasneje je vozil legendarni rog maraton, danes prisega na sodobni trek. »Ko Penko odpre prijave, sem med prvimi prijavljenimi. To je postal ritual.« Navdušujejo ga navijači. »Morda jih danes srečam nekoliko manj kot nekoč, ko sem bil hitrejši, ampak ob cesti so še vedno tisti pravi ljudje, ki pridejo pozdravit kolesarje.«

Ljubezen, ki je premagala bolečino

Morda najbolj slikovit je spomin na prvo Franjo Dušana Dobnikarja. »Ravno tisto leto sem začel rekreativno kolesariti. V četrtek sem kupil prvo specialko, v soboto pa že nastopil na Franji.« Kolo se je pokazalo za odlično. »Moje novo kolo se je obneslo neverjetno dobro, moja zadnjica pa neverjetno slabo,« je povedal v smehu.

Prvo Franjo je preživel predvsem zaradi trme. »Vse Kladje sem prepešačil. Uro in petnajst minut sem hodil ob kolesu.« A ljubezen do kolesarjenja je ostala. »Vsaka Franja je bila po svoje nepozabna. Ena lepša od druge. Franja je del mojega življenja.« Dobnikar poleg Franje ne izpusti niti enega tradicionalnega Pohoda ob žici. »To je sveto. Deveti maj in Franja. Tu ni pogajanj.«

Tudi rezervna kolena ne ustavijo sanj

Posebna je zgodba 78-letnega Konrada Merlaka iz Hotedršice. Čeprav ima danes zamenjani obe koleni, še vedno redno trenira. »Pred Franjo naredim najmanj tri tisoč kilometrov.« Nekoč je večkrat prišel na maraton kar s kolesom. »Iz Hotedršice sem se pripeljal do Ljubljane, odpeljal veliko Franjo in se nato s kolesom vrnil domov.« Razdalja, ki se marsikomu zdi neverjetna, je bila zanj dolgo nekaj običajnega.

Varuhi spomina na slovensko kolesarstvo

Roman Blatnik, Ljubo Dobaj, Dušan Dobnikar, Jože Dovžan, Ivan Ertl, Bojan Mandeljc, Konrad Merlak, Andrej Repovš in Ferdinand Vičič so danes nekaj več kot zgolj redni udeleženci maratona. So varuhi spomina. Spominjajo se tras, ki jih mlajše generacije ne poznajo več. Spominjajo se časov, ko je bilo na cestah manj kolesarjev in več radovednih pogledov. Ko so bili vzponi enako strmi kot danes, a so bile noge mlajše.

Njihove zgodbe govorijo o času, ko je slovensko rekreativno kolesarstvo šele dobivalo zagon. Ko je bila že udeležba na maratonu poseben dosežek. Danes, ko so množične rekreativne prireditve nekaj običajnega, njihova prisotnost opominja, da je bil razvoj slovenskega kolesarstva zgrajen tudi na predanosti takšnih posameznikov.

Tofova sodba: Franja je poletna Planica

Na izhodu iz Kristalne palače smo srečali človeka, ki je bil zraven pri rojstvu Franje. Legendarni Tone Fornezzi - Tof, danes pri 92 letih zadnji še živi ustanovitelj maratona, ni potreboval dolgega govora. Močno me je potegnil za rokav in rekel: »Napiši samo to: kolesarstvo je slovenski nacio­nalni šport številka ena!« Nato je za trenutek obstal in nadaljeval: »Nekoč smo bili smučarski narod. Danes smo kolesarski narod.« In še zadnja misel, preden je odšel med kolesarje: »Franja je poletna Planica.«

Junaki brez medalj

V profesionalnem športu slavimo zmagovalce, rekorderje in prvake. Toda obstajajo tudi drugačne zgodbe. Zgodbe ljudi, ki desetlet­ja vztrajajo zaradi ljubezni do športa. Noben od teh devetih kolesarjev ni potreboval rumene majice, pokala ali denarne nagrade, da se je vrnil na Franjo. Vrnili so se zaradi občutka pripadnosti, prijateljstev, veselja do vrtenja pedalov in občutka, da so del nečesa večjega. Prav zato so njihovi dosežki posebni. Petinštirideset zaporednih nastopov ni rezultat enega izjemnega dneva. Je rezultat petinštiridesetih let odločitev, da se boš znova usedel na kolo in prišel na start.

Kot pravi Ljubo Dobaj: »Ko sem prišel do dvajsete Franje, sem si rekel: zdaj pa ne smeš več manjkati. Od takrat je bilo jasno, da bom vztrajal, dokler mi bo zdravje dopuščalo.«

Devet legend na startu 45. Maratona Franja BTC City. FOTO: Prijavim.se
Devet legend na startu 45. Maratona Franja BTC City. FOTO: Prijavim.se

Dirka veteranov

Ko so v nedeljo stopili pod startni lok, so bili med njimi mlajši in hitrejši kolesarji. Nekateri so lovili osebni rekord, drugi visoko uvrstitev. Toda deveterica veteranov je vozila svojo dirko. Dirko proti času so že zdavnaj dobili.

Njihova zmaga ni zapisana v rezultatih posameznega maratona, ampak v petinštiridesetletni zvestobi dogodku, ki je simbol rekreativnega kolesarstva.

Ko so zavrteli prve pedale 45. Franje, niso predstavljali zgolj sebe, temveč tudi vse generacije kolesarjev, ki so skozi desetletja soustvarjale zgodbo najprepoznavnejšega slovenskega kolesarskega maratona. Prav zato si zaslužijo posebno mesto v zgodovini Franje. Ne kot udeleženci, temveč kot legende.

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