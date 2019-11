FOTO:Od Senne in Hamiltona do logističnega centra v Komendi

Zakaj se ekipa, kot je McLaren, odloči za kolesarstvo?

Prvo leto sodelovanja je za vami. Katerega od ciljev je bilo najtežje uresničiti?

Kaj vse so z McLarnom pri svojem delu pridobili tekmovalci, česar prej niso imeli?

V formuli 1 je veliko odvisno od »mašine«, pri kolesu pa je precej bolj pomemben človeški faktor. Koliko je enega in drugega v obeh panogah?

V porastu je trg električnih koles, h katerim se tudi usmerjate, kakšne cilje imate na tem področju?

Kakšna pridobitev je za vas Rod Ellingworth, ki je delal pri moštvu Sky in britanski kolesarski zvezi? Kaj je prinesel v ekipo?

Precej povezav imate s Slovenijo: logistični center, izvršni direktor Bahrain Meride, s katero sodelujete, je Milan Eržen, v ekipi je pet slovenskih kolesarjev. Kakšen potencial še ima Slovenija za vaše posle?

Prebrala sem, da je vaš največji cilj postati najuspešnejše moštvo v vrhunskem kolesarstvu. Koliko časa ste si dali zanj?

Kako zanimivi sta za vas imeni Primož Roglič in Tadej Pogačar?

Roglič je tudi marketinško zanimiv zaradi preobrazbe iz smučarskega skakalca v kolesarja.

Blagovno znamko McLaren najbolj poznamo iz formule 1. Vendar to ni edina panoga, v kateri je delovala, izkusila je tudi bob, skeleton, jadranje, kajakaštvo, veslanje in kolesarstvo. V slednji so združili moči z Bahrain Merido, v Komendi imajo svoj logistični center, za sabo pa prvo sezono, ki so jo vzeli bolj kot pripravljalno, povsem zares se zanje začenja prihodnje leto. »Razumeti telesno izvedbo in zlitje tekmovalcev z opremo za nas ni novo, ko gre za znanstveni pristop,« je o prenosu izkušenj iz dirkaških stez na kolesarske za Delo govoril, izvršni direktor McLaren Pro Cycling in član upravnega odbora pri McLaren Racing.Gre za šport, ki združuje vrhunske tekmovalce z vrhunsko opremo, tekmuje se na gumah na cesti, panoga vključuje strategijo, podatke in tehnologijo v različnih oblikah, pa naj gre za aerodinamiko ali materiale prihodnosti. Opis je iz te perspektive povsem podoben formuli 1, le da v kolesarstvu ni motorja. In v nasprotju s formulo 1, ki je že na izredno visoki ravni v tehnološkem smislu, ima kolesarstvo na tem področju še veliko priložnosti za razvoj. McLaren lahko tu ustvari razliko. Menimo, da lahko z ekipo Bahrain Merida naredimo nekaj drugačnega. Če ne bi tako mislili, ne bi vstopili v panogo.Prvo leto smo vzeli kot sezono za priprave, delo v ozadju in učenje – da bolj razumeš šport in partnerje. Hkrati pa je to priložnost delati stvari drugače. V začetku prihodnjega leta boste videli več McLarna, podoba ekipe se bo spremenila, tudi ime. Naslednji mesec začnemo z lansiranjem.Dodatno motivacijo. McLaren ima bogato zgodovino in dediščino, na stotine lovorik in uspehe prvakov, kot so. Upam, da so vsa ta velika imena in zavest, da so zdaj del te družine, blagovne znamke in zgodbe, zanje navdih, da skupaj spišemo novo poglavje. Sicer pa bodo z McLarnom dobili tudi tehnologijo, pa naj to pomeni minimizacija trenja, optimizacija aerodinamike, računalniška obdelava drže in gibanja na kolesu, material ali simulacija odziva gume na različne podlage, temperature in zračni tlak. Vse to počnemo v formuli 1 že desetletja. Kolesarji bodo lahko izkusili vso to tehnologijo. Upam, da bodo s tem še hitrejši.Formula 1 se je zelo spremenila v zadnjih 20 letih. Verjetno je bilo to razmerje voznik : dirkalnik tedaj bolj izenačeno, kot je zdaj. Zdaj so dirkalniki tako visoko razviti, da vozniki skorajda ne delajo napak, biti morajo ekstremno spretni in vešči, da nadzirajo te tehnološko izjemno napredne bolide. V kolesarstvu takšnega razmerja resda še ni, ampak menim, da se premika v podobno smer. Še vedno pa potrebuješ človeške noge, denimo, za tritedenske dirke z gorskimi etapami, kot je Tour de France. Torej ni »mašine« razen človeškega telesa. Vendar pa tudi pri tem vidim veliko priložnosti, ki jih je treba še izpiliti: kako se na najboljši način soočati z izčrpanostjo, optimizirati spanec, zmanjšati vpliv menjave časovnih pasov na telo ... In tudi pri teh stvareh bomo pogledali v formulo 1. Verjetno bo glavna sestavina za uspeh pridobiti prav to ravnovesje med tekmovalcem in »mašino«.Pri McLarnu proizvajamo vse agregate za formulo E. Vemo, kako zmanjšati velikost baterije, poznamo programsko opremo, ki optimizira zmogljivost moči v bateriji, vemo, kako oblikovati zelo močne električne motorje ... Vse to je lahko na komercialno-potrošniški ravni zelo privlačno, saj je globalna rast trga e-koles neverjetna. Za nas bi bila izjemna priložnost, če bi vzeli samo majhen odstotek na trgu. Te možnosti preučujemo, bolj pa nas zanima tehnologija kot taka, kot pa ustvarjanje luksuznih koles McLaren, saj ne vidim razloga, zakaj bi to počeli.Rod je zelo pomemben člen ekipe. V vrhunskem kolesarstvu velja za enega od idejnih vodij, ki stojijo za uspehi ekipe Sky oziroma Ineos. V ekipo prinaša ogromno dragocenega znanja, hkrati pa skromnost, kar se sklada z našimi vrednotami. McLaren in Bahrain Merida sta veliko razpravljala z njim, da bi dobila nasvete. Bolj, ko smo se pogovarjali, bolj nam je bilo jasno, da imamo enake vrednote in ambicije. K nam je pripeljal tudi nove tekmovalce in člane, ki delajo z že obstoječo ekipo. Ko sem gostoval na konferenci Sporto, sva en dan preživela skupaj. V Komendi imamo logistični center, iz Italije smo ga premaknili v Slovenijo, kar je pomemben del naše prihodnosti.Slovenija predstavlja zelo sofisticirano tržišče z dobro geografsko lego za evropska tekmovanja. Je tudi območje, ki je zelo prijazno za kolesarstvo. Hoteli smo biti na lokaciji, ki bi bila dobra za člane naše ekipe, ki se ukvarjajo s kolesi in opremo – imamo veliko Slovencev in Hrvatov. Našli smo torej objekt na visoki ravni za najmanjše stroške na najboljši lokaciji, ki ustreza članom ekipe.V javnosti ne bomo razpravljali o svojih ciljih in o tem, kdaj jih bomo dosegli. Dejstvo pa je: če si osredotočen samo na cilj, ne pa na proces oziroma pot, kako uresničiti cilj, ga morda ne boš dosegel. Filozofija Roda Ellingwortha je: osredotoči se na proces in rezultat bo prišel sam. Resda ni tako preprosto, kot morda zveni, vendar tako delamo. Vsako najmanjšo podrobnost bi radi optimizirali – potem bo prišel tudi uspeh. Vendar pa se ne slepimo; če hočemo biti najuspešnejši, moramo premagati vse uspešne ekipe. Pri tem pa ne moreš podcenjevati situacije, kako težka bo.Izjemno zanimivi! A kogarkoli v kolesarstvu vprašate, vam bo povedal enako. Slovenija ima ogromno talenta in ona to samo potrjujeta. Nista pa le odlična kolesarja, ampak sta tudi osebnostno odlična za kolesarstvo; odprta, skromna, izjemno nadarjena in zato privlačna za vsako ekipo. Rad bi sanjal o prihodnosti, del katere bosta tudi ona. Vendar pa ima veliko drugih ekip enake sanje.Poznamo kar nekaj športnikov, ki so zamenjali panogo, a to je res zelo zahtevno in ne uspe vsakemu. Drži, to je še dodaten magnet za ekipe. Ne gre le za kolesarja in uspeh, ki ga lahko prinese, ampak tudi njegovo zgodbo, ki je zelo motivacijska in marketinško privlačna.