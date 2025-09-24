Odlična novica iz Benečije, Omrzel zmagal že pred petkom

Vrhunski talent slovenskega kolesarstva Jakob Omrzel je formaliziral dolgoročno sodelovanje z Bahrain Victoriousom, v prihodnji sezoni bo pričakovano dirkal za člansko zasedbo, s katero je letos že blestel tudi na dirki po Sloveniji. »Vsekakor je cilj vsakega mladega kolesarja, da bi postal profesionalec. Zame bo to novo pomembno poglavje kariere pri Bahrain Victoriousu," je ob podpisu poklicne pogodbe dejal 19-letnik.

»Zelo pomembno je, da si kot mlad kolesar, ki si obeta dolgo kariero, obdan z močno ekipo ljudi. To sezono sem dobil nekaj priložnosti za dirkanje na poklicni ravni, kar mi daje še več motivacije za prihodnosti," je v izjavi za spletno stran moštva nadaljeval Omrzel.

FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Zmagovalec dirke po Italiji za kolesarje do 23 let v drugem delu sezone pričakovano ni več v tako dobri formi, na dirki Tour de l'Avenir se ni vmešal v boj za vrh, kljub temu pa na cestni dirki do 23 let v Ruandi sodi v ožji krog kandidatov za odličja, enodnevne dirke mu zelo ležijo.

SP 2031 v Benečiji

Med svetovnim prvenstvom tradicionalno poteka tudi kongres mednarodne zveze, na katerem so izbrali gostitelja SP 2031. To je postala Italija, ki bo prvenstvo – sočasno bo potekalo tudi na dirkališču – gostila v Benečiji. Slovenske navijače bo tako do štarta in cilja, kamor ga bodo prireditelji postavili, ločilo le nekaj ur vožnje z avtomobilom.