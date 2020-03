FOTO:Odpoved dirke po Sloveniji odprla vprašanja o usodi Toura

Ljubljana

Bogdan Fink je moral s sodelavci odpovedati letošnjo dirko po Sloveniji. FOTO: Roman Šipić/Delo

Svetovna vojna proti virusu

REUTERS Bernard Hinault (v sredini) je direktorja Toura Christiana Prudhomma (desno) pozval, naj ne vztraja brezglavo pri organizaciji letošnje francoske pentlje. FOTO: Reuters

Italijani prepovedujejo, Britanci vzpodbujajo

Martin Hvastija upa, da bo kolesarska karavana vendarle ponovno zaživela na Touru. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

- Tako kot vse druge športne panoge in družbene sfere tudi kolesarstvo plačuje visok davek zaradi izrednih razmer ob pandemiji novega koronavirusa. Tekmovalno življenje se je za kolesarje na najvišji ravni ustavilo pred tednom dni, ko je bilo konec dirke Pariz–Nica. Svetovna kolesarska zveza (UCI) je »zamrznila« vse prireditve do konca aprila, preložitev na še neznani termin so oznanili tudi prireditelji majskega Gira 'Italia. Zdaj je »padla« dirka po Sloveniji, ki bi morala biti na sporedu od 10. do 14. junija, le dva tedna pred Tour de France …»Ta čas bi morale potekati že vse dejavnosti za izvedbo letošnje slovenske pentlje. Glede na dejstvo, da so vse aktivnosti na terenu do nadaljnjega preklicane ter da je pod vprašajem realna možnost financiranja dogodka, smo morali sprejeti odgovorno odločitev, da se letošnja dirka po Sloveniji odpove,« je direktor dirke po Slovenijisporočil javnosti.Ta odločitev je odmevala v kolesarskem svetu tudi, ker je to prva odpoved junijske dirke. V drugi polovici marca in v aprilu so že odpadle številne klasične dirke, Milano–Sanremo, po Flandriji, Pariz–Roubaix, Liege –Bastogne–Liege, Valonska puščica …Večina prirediteljev upa, da bodo svoje dirke lahko priredili kasneje v letošnjem letu, tudi Giro d'Italia, ki bi se moral 9. maja začeti v Budimpešti in končati 31. maja v Milanu. Svetovna kolesarska zveza (UCI) se je odločila, da bi evropski del sezone podaljšali do 1. novembra in s tem omogočili nadomestne termine za spomladanske kolesarske »spomenike«. Več kot je odpovedanih ali preloženih dirk, manj je verjetnosti, da bi ta načrt obveljal.Usoda kolesarske sezone je povezana predvsem z njenim vrhuncem, Tourom, katerega štart je predviden 27. junija v Nici, cilj pa 19. julija v Parizu. Direktor dirkeiz agencije ASO je med tistimi, ki najbolj vztrajno zagovarjajo, da bi ga morali prirediti po prvotnem sporedu. »Samo svetovna vojna lahko zaustavi Tour de France,« je Prudhommovo stališče, ki ga je pod vprašaj postavil tudi, petkratni zmagovalec »francoske pentlje«.»Šport je čudovit, Tour de France je izjemna zabava, vendar je življenje bolj pomembno. Govorimo o smrtni nevarnosti, v takšnih primerih kolesarstvo ni pomembno. Če je treba Tour odpovedati, ne odlašajmo. Smo v vojni proti virusu, tudi to šteje,« je v pogovoru za francoski časnik Le Parisiene povedal Hinault, ki se je leta 1985 veselil doslej zadnje francoske zmage na največji domači dirki.»Odpoved dirke po Sloveniji je šok za slovensko kolesarstvo, vendar se prireditelji v teh razmerah niso mogli odločiti drugače. Upam, da bo kolesarska sezona ponovno oživela vsaj s Tourom, prej bo to težko. Tour in olimpijske igre bi nekako še dala podobo tej sezoni, upam, da bodo lahko rešili še nekaj drugih velikih dirk, jasno pa je, da rezervnih terminov ne bo dovolj za vse,« je »odmiranje« kolesarskega sporeda komentiral direktor slovenskih reprezentanc, ki si tako kot drugi pri Kolesarski zvezi Slovenije še ni na jasnem, kdo sme ob poostrenih ukrepih še kolesariti na slovenskih cestah.»Čakamo na odgovor generalne policijske uprave, zavedamo se, da je največja težava nevarnost poškodbe, ki bi dodatno obremenila zdravstveno osebje. Vsaj poklicnim kolesarjem bi morali dopustiti, da še naprej trenirajo, saj je to njihova služba. Kajpak ne v skupinah, temveč vsak zase. S trenažerji lahko naredimo nekaj zase, vendar niso ustrezno nadomestilo za kolo, vsaj za tekmovalce ne. Po treningu na zwiftu ne moreš iti na Tour de France,« je Hvastija dodal o izrednih ukrepih za kolesarje, ki se jih po Evropi lotevajo na različne načine.V Italiji od danes na ceste ne smejo več niti profesionalci, v Veliki Britaniji pa svoje državljane pozivajo, naj jih gre čim več na kolo za zdravo telo. Jasno je, da vsi kolesarji ne bodo imeli enakih možnosti priprave za Tour …