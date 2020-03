Odpovedali tudi dirko po Sloveniji, o maratonu Franja odločitev aprila

Direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink (desno) je moral sprejeti težko odločitev, letos petdnevne preizkušnje pri nas ne bo. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Lani je bil na dirki po Sloveniji najboljši Diego Ulissi (levo), Tadej Pogačar pa jo je končal na četrtem mestu in osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja. FOTO: Tomi Lombar/Delo



Za Franjo imajo rezervni termin

Odpovedi športnih dogodkov si zaradi širjenja novega koronavirusa sledijo kot po tekočem traku. Vsa ligaška tekmovanja so obstala, ostali smo brez zimskih športnih praznikov v Planici in Kranjski Gori, za odpoved pa so se odločili tudi že prireditelji kolesarske dirke po Sloveniji, ki bi morala biti na sporedu od 10. do 14. junija.Povzemamo celotno sporočilo za javnost.Kolesarska dirka po Sloveniji, ki je največji kolesarski dogodek in edina etapna dirka v Sloveniji, bi morala v letošnjem letu zabeležiti že svojo 27. izvedbo. Uvedeni ukrepi za preprečevanje epidemije novega koronavirusa so že v tem trenutku takšni, da je organizacijski odbor dirke sprejel težko, a hkrati odgovorno odločitev, da se dirka v letošnjem letu odpove.Organizacija kolesarske dirke po Sloveniji, ki je v lanskem letu zabeležila rekordne podatke o gledanosti in bi morala letos potekati med 10. in 14. junijem, je kompleksen projekt z velikim številom sodelavcev in partnerjev, pri čemer je časovna komponenta oziroma pravočasnost priprave vseh aktivnosti ključnega pomena. Upoštevaje vsa znana dejstva in ukrepe, so se v kolesarskem klubu Adria Mobil, ki je dolgoletni organizator dirke, po pogovoru s ključnimi deležniki in partnerji odločili, da se kolesarska dirka po Sloveniji v letu 2020 odpove.»V smislu organizacije bi morale v tem trenutku potekati že vse aktivnosti za izvedbo letošnje slovenske pentlje. Glede na dejstvo, da so vse aktivnosti na terenu do nadaljnjega preklicane ter da je v negotovosti realna možnost financiranja dogodka, smo morali sprejeti odgovorno odločitev, da se letošnja dirka Po Sloveniji odpove,« je o preklicu osrednjega kolesarskega dogodka pri nas povedal, dolgoletni organizacijski direktor. Odločitev je bila vse prej kot lahka, saj so bile številne aktivnosti v organizacijskem smislu že izvedene, dogovori s partnerji projekta ter priprave na prvo javno predstavitev pa v polnem teku.»Odločitve o preklicu nismo sprejeli z danes na jutri, temveč preudarno, skrbno in upoštevajoč širši kontekst organizacije dirke. Sprejeti ukrepi države v tem trenutku ne omogočajo več nadaljnjega izvajanja organizacijskih in promocijskih aktivnosti, obenem pa se moramo zavedati tudi dejstva, da bi z nadaljevanjem aktivnosti KK Adria Mobil kot glavni organizator dirke pričel prevzemati preveliko odgovornost v smislu zdravja in varnosti vseh sodelujočih. Iz vsega navedenega smo v organizacijskem odboru sprejeli odločitev, da se letošnja izvedba dirke odpove,« je pojasnila, predsednica organizacijskega odbora dirke.Kolesarske dirke po Sloveniji tako v letošnjem letu žal ne bo, organizacijski odbor dirke pa se za sodelovanje pri dosedanjem delu ter za razumevanje sprejete odločitve zahvaljuje vsem sponzorjem in partnerjem projekta.Isti konec tedna kot bi morala biti dirka po Sloveniji je na sporedu tudi maraton Franja, zato smo poklicali Gorazda Penka, direktorja največje prireditve za rekreativne kolesarje pri nas. »Po prvotnih načrtih bi morala biti dirka po Sloveniji in maraton Franja letos povezana, tako štart maratona kot zadnje etape dirke po Sloveniji bi morala biti v nedeljo, 14. junija, v BTC. To zdaj kajpak odpade, kaj bo letos z maratonom Franja, se bomo odločili drugi teden aprila, ko se bodo razmere morda že nekoliko bolj razjasnile. Z vodstvom svetovne serije maratonov za amaterske kolesarje smo se že dogovarjali o rezervnem terminu. Če junija maratona ne bo mogoče izpeljati maratona, ga imamo še vedno možnost izpeljati kasneje v tem letu,« je za Delo povedal Penko.