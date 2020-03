Odpovedana tudi klasika Pariz-Roubaix

Pariz – Organizatorji kolesarske dirke Pariz-Roubaix so v sodelovanju z Mednarodno kolesarsko zvezo (UCI) v izjavi za javnost sporočili, da so za nedoločen čas preložili eno največjih enodnevnih dirk na svetu. Pariz-Roubaix oziroma največja spomladanska klasika na kockastih cestnih odsekih severne Francije bi morala biti na sporedu 12. aprila.



»Zaradi boja proti širjenju novega koronavirusa pri organizacijskem odboru Amaury Sport v sodelovanju z UCI sporočamo, da kolesarske dirke Pariz-Roubaix ne moremo izpeljati 12. aprila,« so sporočili organizatorji dirke. Zdaj se z UCI in lokalnimi oblastmi dogovarjajo za poznejši datum v sezoni, odločitev o tem pa bodo sprejeli po izboljšanju razmer.



Mednarodna kolesarska zveza je sicer do začetka aprila preložil ali odpovedala vse dirke pod svojim okriljem, a tudi aprila je odpovedana že velika večina kolesarskih preizkušenj.