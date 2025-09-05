Odstopil z dirke, da je lahko pri svoji izbranki

V dobrem in v slabem. Avstralski kolesar ekipe Israel-Premier Tech Nick Schultz je te dni nastopal na dirki po Britaniji, kjer je dvakrat med deseterico končal slovenski hitraš Matevž Govekar. Pred četrto etapo s ciljem v Burton Dassettu pa so z ekipe sporočili, da ga ne bo na štartu, odpotoval je namreč k svoji izbranki, ki se je poškodovala na etapni dirki Simac Tour na Nizozemskem.

Schultzeva soproga Elizabeth Holden je namreč prav tako profesionalna kolesarka, ki si kruh služi v ženski zasedbi UAE Emiratesa. Je nekdanja britanska državna prvakinja v kronometru, v četrtek pa se je ob padcu v tretji etapi hudo poškodovala in je bila hospitalizirana.

Schultz, ki ima tri profesionalne zmage, ni odlašal in je hitro odpotoval k soprogi, s katero si je večno zvestobo obljubil lani oktobra. Ekipa Israel-Premier Tech sicer na dirki po Britaniji največ stavi na domačina in lanskega zmagovalca Tour de l'Avenirja Joeja Blackmora, ki bo tako imel enega pomočnika manj.

V skupni razvrstitvi pred razgibano četrto etapo vodi izvrstni šprinter Visme Lease a Bike Olav Kooij pred ekipnim kolegom Matthewom Brennanom. Matevž Govekar je na 13. mestu, na drugi etapi pa je s četrtim mestom dosegel svoj najboljši rezultat v letošnji sezoni.

Več informacij z Nizozemske še čakamo in upamo, da z Elizabeth Holden ni nič hujšega.