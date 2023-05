Ogrožen vzpon na Svete Višarje, Roglič in Tratnik brez navijačev?

Trasa ene od ključnih etap letošnje kolesarske dirke po Italiji je vprašljiva zaradi skrbi glede podpornih vozil kolesarjem. Organizatorji so namreč načrtovali, da se bo 20. etapa Gira, gorski kronometer na Svete Višarje, končala na ozki poti, ki bi onemogočala spremljanje kolesarjev z avtomobili, poroča kolesarski portal Cyclingnews.

Upajo, da bodo organizatorji našli rešitev

Združenje ekip AIGCP je marca poslalo pismo Mednarodni kolesarski zvezi (Uci), ko je postalo znano, da organizatorji Gira, RCS Sport, pričakujejo logistično podporo na motorjih. Iz pisma je razvidno, da je Uci od RCS Sport zahtevala spremembe in opozorila na možnost, da bo etapa v celoti odpovedana. Pri RCS Sport zadevo zdaj preučujejo pred petkovim sestankom vodij ekip.

Svete Višarje FOTO: Dejan Javornik

Organizatorji so zagotovili prostor za menjavo koles med ravninskimi prvimi 11 kilometri in zahtevnimi zadnjimi 7,5 kilometra, vendar se je v zadnjih dneh razvnela debata, kako lahko ekipe zaščitijo svoje kolesarje, ki bodo vodili v skupnem seštevku, da jim defekt ali mehanska poškodba ne uničita možnosti za zmago.

Belgijec Remco Evenepoel, ki je ob slovenskemu asu Primožu Rogliču eden glavnih favoritov v boju za rožnato majico, upa, da bodo organizatorji našli rešitev: »Malce škoda je, da so se šele zdaj zavedli, da obstajajo težave. Še vedno se lahko peljemo do vznožja zadnjega vzpona in tam končamo, potem imamo 11-kilometrski kronometer.«

Remco Evenepoel FOTO: Josep Lago/AFP

Pojavili so se predlogi, da bi lahko cilj etape prestavili na drug vrh. Pogosto so na Giru kolesarili na Zoncolan, ki je od Svetih Višarij oddaljen 100 km. »V bližini je veliko vzponov, na katere lahko pridemo. Nekaj bodo našli, ne pričakujem, da na Giru ne bo 20. etape,« pravi Evenepoel. Ta je še dodal, da bi morala biti vsaka morebitna nadomestna trasa gorski kronometer, kot je načrtovano. Prav 20. etapa italijanske pentlje pa je zaradi bližine Slovenije še posebej zanimiva za domače navijače Rogliča in Jana Tratnika, saj so načrtovali množičen obisk.