  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Olimpijski prvak želi po stopinjah Rogliča, sneg bo zamenjal za kolo

Olimpijski prvak v deskanju na snegu Benjamin Karl bo pri 40 letih zamenjal šport in se osredotočil na ciklokros, ki bi lahko postal olimpijski šport.
Benjamin Karl se je takole v Livignu razveselil zlate kolajne. Foto Hannah Mckay/Reuters
Galerija
N. Gr.
18. 3. 2026 | 19:00
2:05
A+A-

Benjamin Karl, dvakratni olimpijski prvak v paralelnem veleslalomu, bo po finalu sezone v Winterbergu končal deskarsko poglavje in se posvetil kolesarstvu. V pogovoru za ORF, ki ga povzemajo avstrijski mediji, je napovedal, da se bo od 23. marca osredotočil na novo športno pot, pri kateri ga posebej mika ciklokros. 

image_alt
Glavni tekmec se ne slepi: Če bom 1 odstotek slabši, bo Pogačar zmagal

Štiridesetletni Avstrijec meri visoko. Njegova želja je nastop na olimpijskih igrah leta 2030 v francoskih Alpah, če bo ciklokros prej postal del zimskega olimpijskega programa. Karl je ob tem omenil tudi možno nadaljevanje kariere v ekipi Tudor Cycling ali v enem od avstrijskih kontinentalnih moštev, kjer si kruh služi vrsta Slovencev.

Pot do tja ostaja negotova. Ciklokros še ni olimpijska disciplina, čeprav njegov vstop med zimske športe močno zagovarja predsednik Mednarodne kolesarske zveze David Lappartient. Ta je februarja dejal, da bi lahko šport ob podpori organizatorjev in Mednarodnega olimpijskega komiteja postal del zimskih iger, pri čemer se sklicuje tudi na podnebne spremembe in širitev zimskega programa. Lappartient je tudi član mednarodnega olimpijskega komiteja.

Benjamin Karl in Zuzana Maderova, olimpijska prvaka v paralelnem veleslalomu. Foto Dylan Martinez/Reuters
Odločitev o programu za francoske Alpe 2030 je po navedbah Moka predvidena junija letos, natančneje na 146. zasedanju 24. in 25. junija. Karl zato za zdaj vstopa predvsem v športno stavo z veliko neznankami, a tudi z jasno mislijo, da bi lahko po deski lovil še olimpijski nastop na kolesu.

Več iz teme

Benjamin Karlciklokrosdeskanje na sneguolimpijske igre

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo