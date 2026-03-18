Olimpijski prvak želi po stopinjah Rogliča, sneg bo zamenjal za kolo

Benjamin Karl, dvakratni olimpijski prvak v paralelnem veleslalomu, bo po finalu sezone v Winterbergu končal deskarsko poglavje in se posvetil kolesarstvu. V pogovoru za ORF, ki ga povzemajo avstrijski mediji, je napovedal, da se bo od 23. marca osredotočil na novo športno pot, pri kateri ga posebej mika ciklokros.

Štiridesetletni Avstrijec meri visoko. Njegova želja je nastop na olimpijskih igrah leta 2030 v francoskih Alpah, če bo ciklokros prej postal del zimskega olimpijskega programa. Karl je ob tem omenil tudi možno nadaljevanje kariere v ekipi Tudor Cycling ali v enem od avstrijskih kontinentalnih moštev, kjer si kruh služi vrsta Slovencev.

Pot do tja ostaja negotova. Ciklokros še ni olimpijska disciplina, čeprav njegov vstop med zimske športe močno zagovarja predsednik Mednarodne kolesarske zveze David Lappartient. Ta je februarja dejal, da bi lahko šport ob podpori organizatorjev in Mednarodnega olimpijskega komiteja postal del zimskih iger, pri čemer se sklicuje tudi na podnebne spremembe in širitev zimskega programa. Lappartient je tudi član mednarodnega olimpijskega komiteja.

Benjamin Karl in Zuzana Maderova, olimpijska prvaka v paralelnem veleslalomu. Foto Dylan Martinez/Reuters

Odločitev o programu za francoske Alpe 2030 je po navedbah Moka predvidena junija letos, natančneje na 146. zasedanju 24. in 25. junija. Karl zato za zdaj vstopa predvsem v športno stavo z veliko neznankami, a tudi z jasno mislijo, da bi lahko po deski lovil še olimpijski nastop na kolesu.