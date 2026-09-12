Omrzel pred zadnjim napadom na belo majico: V glavnini sem kot otrok

Pri dvajsetih letih je Jakob Omrzel na svoji prvi tritedenski dirki že zmagal etapo, se prebil med najboljšo šesterico skupnega seštevka in pred zadnjim velikim gorskim obračunom še vedno lovi belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Pa vendar Slovenec ne deluje kot nekdo, ki bi ga teža trenutka posebej obremenjevala. Ravno nasprotno.

»To je moj prvi grand tour in res uživam. V glavnini sem kot otrok. Popolno je,« je po petkovi etapi na Penas Blancas opisal svoje počutje.

Omrzel je 19. etapo končal na četrtem mestu, le šest sekund za Oscarjem Onleyjem, neposrednim tekmecem v boju za belo majico. Britanec ima pred zadnjim pravim gorskim preizkusom še 1:03 prednosti, Omrzel pa v skupnem seštevku ostaja šesti, 7:06 za vodilnim Enricom Masom.

Napadel, ko so favoriti za trenutek popustili

Slovenec je na zadnjem vzponu proti Penas Blancas znova pokazal, da se s precej bolj izkušenimi tekmeci ne namerava zgolj voziti do cilja. Ko je tempo v skupini favoritov za trenutek popustil, je poskusil z napadom.

Poteza mu večje prednosti ni prinesla, na koncu je celo izgubil nekaj sekund, a Omrzela to ni pretirano zmotilo.

»Preprosto sem užival. Vzpon je bil hiter in počutil sem se dobro. Na četrtkovem kronometru sem šel globoko, vendar le do določene točke, in to je bilo to. Danes pa sem na vzponu, ko so fantje nekoliko popustili, poskusil srečo,« je pojasnil.

Takšen pristop mu je na letošnji Vuelti že prinesel največji uspeh mlade kariere. V 12. etapi je na Calar Altu slavil prvo zmago na grand touru in postal najmlajši slovenski etapni zmagovalec na eni od treh največjih dirk.

Od takrat se je iz presenečenja v begu prelevil v kolesarja, ki ga tekmeci v boju za skupno razvrstitev preprosto ne morejo več ignorirati.

»Če bo priložnost, bom poskusil«

Omrzel ob tem ne skriva, da se pri komaj 20 letih na svoji prvi tritedenski dirki še vedno veliko uči sproti. Ko so ga vprašali, kako je sam videl taktični boj favoritov, je priznal, da je bilo dogajanje precej nepregledno.

»Ne vem, to je moj prvi grand tour. Bilo je precej kaotično, nihče ni vedel, kdo kaj nadzoruje. Movistar je bil tam z rdečo majico, potem sta bila tu še Red Bull in Decathlon. Veliko ekip je poskušalo nadzorovati dirko,« je povedal.

Toda pred sobotno gorsko etapo, ki mu ponuja še zadnjo veliko priložnost za napad na belo majico, se Omrzel očitno ne namerava zadovoljiti zgolj z branjenjem šestega mesta. Na vprašanje, ali bo znova napadel, če se mu bo ponudila priložnost, je odgovoril brez omahovanja.

»Seveda, če se bo ponudila priložnost kot danes. Sicer bom branil svoj položaj. Toda glede na moje noge in predstave mislim, da je še nekaj mogoče.«

Kraljevska etapa

Boljše trase za zadnji napad bi si tisti, ki želijo še kaj spremeniti v skupnem seštevku, težko želeli. Dvajseta etapa od La Calahorre do Collada del Alguacila je dolga 186,8 kilometra, kolesarje pa čaka izjemno zahteven dan v gorah, ki se bo končal z 8,3 kilometra dolgim vzponom na Collado del Alguacil s povprečnim naklonom 9,8 odstotka.

Omrzel v boj za belo majico vstopa z 1:03 zaostanka za Onleyjem. Če želi Britanca še izriniti z vrha razvrstitve mladih, bo moral prav danes narediti razliko. Etapa se začne ob 12.30, prihod najboljših na cilj pa je predviden okoli 17.30.

Za kolesarja, ki je pred tremi tedni šele spoznaval, kako je videti življenje na tritedenski dirki, je že šesto mesto v skupnem seštevku izjemen dosežek. A po njegovih besedah in vsem, kar je pokazal na letošnji Vuelti, je jasno, da se Omrzel z doseženim še ne namerava zadovoljiti.