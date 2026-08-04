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Kolesarstvo

Opozorilo pred kronometrom: vložki v nedrčkih strogo prepovedani

Mednarodna kolesarska zveza je opozorila tekmovalke na Touru, da bo spreminjanje oblike prsnega koša strogo kaznovano.
Na Touru dirka tudi Urška Žigart, v tretji etapi je končala v zadnji skupini in ostala brez možnosti za skupni seštevek. Poskušala bo presenetiti v kateri od gorskih etap. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
Galerija
Na Touru dirka tudi Urška Žigart, v tretji etapi je končala v zadnji skupini in ostala brez možnosti za skupni seštevek. Poskušala bo presenetiti v kateri od gorskih etap. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
N. Gr.
4. 8. 2026 | 09:10
2:28
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V četrti etapi ženske dirke po Franciji tekmovalke čaka kronometer, Mednarodna kolesarska zveza (UCI) pa je napovedala poostrene preglede opreme tekmovalk. Povod so poročila, da naj bi nekatere kolesarke z dodatnim oblazinjenjem v športnih nedrčkih skušale izboljšati aerodinamiko in si pridobiti tekmovalno prednost.

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Pri Pogačarju je pravo vprašanje: zakaj pa ne?

Nizozemski portal WielerFlits je poročal, da so nekatere ekipe svetovne serije opozorile na domnevno uporabo dodatnih vložkov, ki spreminjajo obliko prsnega koša. Takšna sprememba lahko izboljša pretok zraka okoli telesa in pri vožnji v kronometrskem položaju pomeni prihranek nekaj vatov moči oziroma dragocenih sekund.

UCI v pravilniku prepoveduje uporabo vseh nebistvenih elementov ali dodatkov, ki umetno spreminjajo obliko telesa tekmovalca. Tako imenovani aerodinamični vložki oziroma »fairingi« so v kolesarstvu že prepovedani, saj lahko prinašajo neupravičeno prednost.

Strožje preglede napovedujejo pri vseh kolesarkah. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
Strožje preglede napovedujejo pri vseh kolesarkah. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

V tehničnem sporočilu pred torkovim kronometrom je sodniška komisija posebej opozorila, da bodo pred startom posebno pozornost namenili skladnosti z določili člena 1.3.032 pravilnika. Poleg koles bodo pregledovali tudi čelade, očala, obutev, komunikacijske naprave ter druga oblačila oziroma dodatke, ki bi lahko spreminjali telesno obliko tekmovalk.

Vprašanje je občutljivo predvsem pri ženskah, saj športni nedrčki že sami po sebi ponujajo različno stopnjo opore in oblazinjenja. Portal WielerFlits navaja, da so nekatere ekipe predlagale preglede v zasebnem prostoru, ki bi jih izvajale članice sodniške komisije, vendar ostaja odprto vprašanje, kako izvesti nadzor, ne da bi bil ta preveč invaziven.

Vodja tehničnega razvoja ekipe Lidl Trek je za The Athletic potrdil, da so v moštvu preizkušali različne športne nedrčke in ugotovili aerodinamične razlike med posameznimi modeli, obenem pa poudaril, da takšnih rešitev niso uporabljali na tekmovanjih.

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NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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