Organizatorji vztrajajo: dirka po Nemčiji bo obiskala koncentracijsko taborišče

Če sprememb ne bo, bodo kolesarji na avgustovski dirki po Nemčiji vozili po tako imenovani cesti krvi, ki je povezovala državno cesto s taboriščem Buchenwald. Graditi oziroma razširiti so jo morali interniranci, po vojni pa so tam odkrili več množičnih grobišč. Del ceste je ohranjen v prvotnem stanju. V Buchenwaldu in njegovi podružnici Mittelbau-Dora je bilo zaprtih tudi okoli 2000 Slovencev, v Dori, kjer so gradili zloglasne rakete V-2, je denimo nekaj časa preživel tudi slovenski pesnik in pisatelj Boris Pahor.



Pozivi za spremembo trase se že vrstijo, Bild je citiral šefa spominskega centra Buchenwald Jens-Christiana Wagnerja, ki je dejal, da jim organizatorji za načrte sploh niso povedali. Dodal je, da so na gospodarskem ministrstvu, ki sodeluje pri organizaciji, »gotovo slepi«, predsednik Judovskega sveta Josef Schuster pa je kritiziral »pomanjkanje zgodovinskega čuta s strani odgovornih v mestu Weimar in organizatorjev«. Dejal je tudi, da je tovrsten odnos do žrtev nacizma nespoštljiv.

Taborišče, ki so ga osvobodili jetniki sami

Organizatorji se medtem branijo, češ da trasa zgolj odseva »naravno, kulturno in zgodovinsko raznolikost Nemčije«, trasa pa tem zahtevam povsem ustreza. Etapa naj bi se za nameček končala na parkirišču spominskega centra.



»Dirka po Nemčiji združuje mlade športnike iz 30 držav z različnimi osebnimi zgodbami. Za našo organizacijo je pomembno, da na mednarodni ravni zgradimo dogodke novim generacijam, ki bi prispevali h kolektivnemu spominu,« so povedali za Bild.



Dirka se bo začela 26. in končala 29. avgusta. Začetek bo v Stralsundu na severovzhodu države, konec prve etape pa v Nürnbergu. Druga etapa bo potekala med Sangerhausnom in se bo, sodeč po trenutnih načrtih, končala blizu Weimarja na hribu Ettersberg, kjer so nacisti leta 1937 odprli zloglasno taborišče Buchenwald.



V Buchenwaldu je bilo zaprtih okoli 250.000 ljudi od junija 1937 do aprila 1945, ko so ameriške sile vkorakale v taborišče, ki so ga interniranci pred tem že uspešno zavzeli sami.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: