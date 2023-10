Osem let po srečanju v pivnici Roglič k Bori Hansgrohe

V nadaljevanju preberite:

Adria Mobil, Jumbo Visma, Bora Hansgrohe. To je karierna pot Primoža Rogliča, ki je bil leta 2011 še smučarski skakalec, zdaj je eden od najuspešnejših in najbolje plačanih kolesarjev na svetu. Njegova odločitev za nemško ekipo po osmih izjemnih letih z nizozemskimi delodajalci je na prvi pogled presenetljiva, a ob skupni preteklosti in usklajenih pogledih na prihodnost je to logična naveza, ki se bo lotila neuresničenega velikega cilja – rumene majice na Touru.