Osma etapa je na cesti veliko težja kot na papirju

Osma etapa je dolga 207 kilometrov, poteka od Ternija do Fossombroneja, v zaključnem krogu gredo kolesarji dvakrat čez Muro dei Cappuccini in Monte delle Cesane. Cilj je na ravnem.

Primož Roglič to traso dobro pozna z dirke od Tirenskega do Jadranskega morja.

Prvi današnji klanec na hriboviti etapi je že takoj na začetku, Valico della Somma, dolg je 4,5 kilometra, s povprečnim 6,5-odstotnim naklonom. V nobeno težavnostno kategorizacijo ga niso uvrstili, a gre za konkreten klanec, ki bo zagotovo poskrbel, da se bo organizirala ubežniška skupina. Potem sledi kratka ravnina in nato valovita cesta vse do vznožja drugega klanca. Passo della Scheggia je klanec, ki jih čaka na polovici etape, dolg 3,5 kilometra, povprečen naklon je 3,2-odstoten. Tudi ni kategoriziran.

Potem sledi, kot Italijani radi rečejo, lažna ravnina vse do klanca Muro dei Cappuccini, ki je dolg 2,8 kilometra, s povprečnim 7,6- odstotnim naklonom, drugi del pa 11 odstotni. Sodi v 4. kategorijo. Po spustu jih čaka že Monte delle Cesane, ki sodi v 2. kategorijo. Ta vzpon je dolg 7,8 kilometra, s 6,5-odstotnim povprečnim naklonom. Kmalu po spustu kratek vzpon pripelje do Montefelcina in skoraj 10 kilometrov kasneje se kolesarji vrnejo spet na Muro dei Capuccini.

Šprinterji bodo danes imeli največ dela, če bodo hoteli v cilju obračunati med sabo. Prej bi lahko rekli, da je 8. etapa spet najbolj primerna za pobeg manjše skupinice. Favoriti bodo zagotovo varčevali z močmi, kajti jutri jih čaka 35 kilometrov dolg ravninski kronometer. Opozoriti je treba tudi na zelo zahteven in nevaren pet kilometrski spust z Mura dei Cappucina.

Andreas Leknessund je še vedno rožnat. FOTO: Jennifer Lorenzini Reuters

