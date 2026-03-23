Osupljivi podatki Pogačarjeve mojstrovine kariere

Tadej Pogačar je v Sanremu slavil v svojem slogu, z obilico razburjenja, zasukov, s strganim dresom in po ciljnem šprintu, v katerem je za las ugnal Toma Pidcocka za zmago, ki se je zdela najtežje dosegljiva. Odlično je izbral trenutek, kdaj začeti s šprintom, Andrej Hauptman mu je iz avta dostavil podatke o vetru in Pogijev juriš proti ciljni črti je trajal 14 sekund.

Dosegel je maksimalno hitrost 59,5 km/h, pedala je poganjal s 1060 vati povprečne moči, še bolj dih jemajoč je podatek o Pogačarjevem srčnem utripu. Na dan dirke je njegovo srce v mirovanju bilo z 41 udarci na minuto, v šprintu pa je dosegel maksimalni utrip kar 197 udarcev srca na minuto.

Maksimum je za športnika, ki se počasi že bliža 30. letu osupljiv, še bolj amplituda – razlika med utripom v mirovanju in maksimalnim utripom je bila kar 156 udarcev. Po dirki je Pogi potrdil, da se bo osredotočil na dirko po Flandriji in Pariz - Roubaix: »Vse, kar bo sledilo, bo dobro, nisem več obremenjen. Imamo dobro ekipo in šli bomo na zmago.«

Ljubitelji kolesarstva bodo že danes znova prišli na svoj račun, začenja se dirka svetovne serije po Kataloniji, na štartni listi so tudi Gal Glivar (Alpecin Deceuninck), Matevž Govekar in Jakob Omrzel (oba Bahrain Victorious).