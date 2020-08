FOTO:Padec ni iztiril Rogličevega Toura, proti vrhu tudi Pogačar

AFP Tadej Pogačar je v zadnji etapi generalke za Tour pokazal, da ni več daleč od vrhunske forme. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Omotičen zaradi udarca

Pogačar tik pod odrom

AFP Dani Martinez je presenetljivi zmagovalec kriterija Dauphine. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

AFP Sepp Kuss, ki je minule dni neutrudno pomagal Primožu Rogliču, je naposled tudi sam slavil zmago. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Vse je kazalo, da bomo danes pisali o zmagoslavjuna kriteriju Dauphiné. Slovenski zvezdnik je bil brez dvoma najmočnejši kolesar na generalki za Tour de France, nosil je tudi rumeno majico vodilnega na dirki, njegove načrte pa je sfižil grd padec v predzadnji 4. etapi.Sobotno preizkušnjo, pred katero je zaradi težav s hrbtom odstopil lanski zmagovalec Toura, je sicer končal v vodstvu, vendar ga danes ni bilo na štart odločilne 5. etape. Dirka po Franciji je preveč pomembna, da bi nastop na njej postavil na kocko. Kot kaže, bo 29. t. m. na štartu v Nici povsem nared. Enako velja za, ki je danes na dirki po Dofineji osvojil 3. mesto v 5. etapi, v skupnem seštevku pa se je povzpel na 4. mesto.Vse oči so bile sicer dan prej uprte v Rogliča, ko je na 82. kilometru 153,5 km dolge 4. etape pristal na tleh. Za nekaj trenutkov je že sestopil s kolesa in sedel v spremljevalni avtomobil ekipe Jumbo Visma. Kazalo je že, da bo tu dirke zanj konec, vendar se je vrnil na kolo in poln odrgnin v svojem slogu končal preizkušnjo. S pomočjo izjemnih pomočnikov je v kali zatrl vse poskuse nevarnejših tekmecev, da bi ga napadli. Rumena majica je varno prispela v cilj, sodeč po tem, kako močan je bil ves teden, bi jo bržkone lahko ubranil tudi v zadnji etapi, vendar so se pri njegovi nizozemski zasedbi odločili, da ne gre tvegati. Ker so tekmeci vedeli, da je načet, bi se ga bržčas lotili še bolj odločno. Ne bi imelo pomena, da bi ga izpostavljali dodatni nevarnosti pred vrhuncem sezone, morda tudi vrhuncem Rogličeve kariere.»To, da smo Primoža potegnili iz dirke, je preventivni ukrep. Pri padcu je otrpel močan udarec na bok in želimo si videti, kako se bo njegovo telo odzvalo na to. Previdnost je mati modrosti. Po padcu je bil Roglič sicer nekoliko omotičen, vendar ni šlo za pretres možganov, le zelo trdo je priletel na tla. Po nekaj minutah je bil že povsem priseben. Vse skupaj ne bo iztirilo Primoževe priprave na Tour de France,« je športni direktor pri Jumbu Vismipovedal tisto, kar so želeli slišati Rogličevi navijači.Zasavski as je sicer pristal na asfaltu na dan, ko nesreča ni počivala. Na dirki po Lombardiji (zmago je slavil Danec) je belgijski čudežni dečekzletel čez kamnito ogrado in pristal v globeli nekaj metrov nižje. Pri padcu si je zlomil medenico. Na kriteriju Dauphine pa sta pred Rogličem padla tudi njegov moštveni kolegain Nemec. Oba sta morala odstopiti, oba sta vprašljiva za Tour, ki sta ga lani končala na 3. in 4. mestu. Padcem na generalki za Tour naj bi botrovalo predvsem slabo stanje ceste, ki so bile poleg z luknjami posute tudi s peskom.Zato so kolesarji danes v znak protesta na prvem spustu 5. etape s kar osmimi gorskimi cilji kolesarili netekmovalno. Nato pa se ja razvnel boj za izpraznjen Rogličev prestol, v katerega se je vpletel tudi Pogačar. Pred etapo je na 8. mestu za na novo vodilnim(Groupama FDJ) zaostajal 1:03. Francozu je zmanjkalo moči, tudi po zaslugi Rogličevih moštvenih kolegov, ki so tudi brez kapetana narekovali peklenski tempo in slavili še tretjo etapno zmago na tej dirki, potem ko sta bila v 1. in 2. etapi najboljša Belgijecin Roglič.Najmočnejši jo bil Američan, ki je bil na ciljnem vzponu proti Megevu za seboj pustil Pogačarja,(Ineos) in(Education First). Ta 24-letni Kolumbijec, ki je v šprintu za 2. mesto v etapi ugnal Pogačarja, je postal presenetljivi zmagovalec kriterija Dauphiné 2020. Pinot je zdrsnil na 2. mesto, še precej nižje je po lestvici padel adut Bahraina McLarna Španec, Pogačar pa se je povzpel na končno 4. mesto. Ne glede na Rogličev nesrečni padec, bo imela čez dva tedna Slovenija, kot kaže, dva močna aduta v boju za rumeno majico na Touru.