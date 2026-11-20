Papež Leon XIV., ki je znan kot velik ljubitelj športa, bo v ponedeljek v Vatikanu sprejel kolesarske legende, med njimi Španca Miguela Induraina in Kolumbijko Mariano Pajon, poroča poljska tiskovna agencija Pap.

V sodelovanju z Mednarodno kolesarsko zvezo bo papež na avdienci sprejel približno sto kolesarjev ter direktorje in predstavnike kolesarskih zvez. Med potrjenimi udeleženci so Miguel Indurain, ki je med letoma 1991 in 1995 kar petkrat zaporedoma zmagal na dirki po Franciji, ter še en Španec, Ricardo Ten Argiles, večkratni dobitnik odličij na paraolimpijskih kolesarskih tekmovanjih. V Vatikan bodo prišle tudi druge kolesarske legende, med njimi še dva petkratna zmagovalca Toura – Belgijec Eddy Merckx in Francoz Bernard Hinault. Udeležili se ga bodo tudi Britanca Christopher Froome in Mark Cavendish, Američan Greg LeMond, Italijan Vincenzo Nibali ter Nizozemka Annemiek van Vleuten.

Po sprejemu bo UCI lokalni organizaciji Karitas Rim podarila kolesa. Dobrodelno akcijo je začela Athletica Vaticana, organizacija svetega sedeža, ki je članica Mednarodne kolesarske zveze. Papež Leon XIV. je že junija 2025, na začetku svojega pontifikata, blagoslovil kolesarje, ki so sodelovali na zadnji etapi dirke po Italiji in se peljali skozi Vatikan. Kolesarji so mu takrat podarili rožnato majico, ki jo na italijanski dirki nosi vodilni kolesar.