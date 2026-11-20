V Vatikanu se prihodnji ponedeljek obeta prav poseben zbor kolesarskih zvezdnikov. Na srečanju z naslovom Sveti oče se sreča s svetom kolesarstva se bodo zbrali nekdanji in sedanji vrhunski kolesarji, ki so v zadnjih desetletjih zaznamovali ta šport.

Po napovedih italijanskega časnika Gazzetta dello Sport naj bi se srečanja udeležili petkratna zmagovalca dirke po Franciji Eddy Merckx in Bernard Hinault, trikratni zmagovalec Greg LeMond ter petkratni zmagovalec Miguel Indurain. Med napovedanimi gosti so tudi Vincenzo Nibali, Mark Cavendish, Francesco Moser in Chris Froome.

Papež je pred leti v Vatikanu že pozdravil kolesarje na dirki po Italiji. FOTO: Alberto Pizzoli/AFP

Srečanja naj bi se po neuradnih informacijah udeležila tudi nizozemska zvezdnica Demi Vollering in mladi francoski up Paul Seixas, medtem ko Primož Roglič in Tadej Pogačar obiska za zdaj še nista potrdila. Dogodek bo tako povezal več generacij kolesarjev, od nekdanjih velikanov do predstavnikov današnjega vrha svetovnega kolesarstva.

Srečanje, ki ga je uradno potrdila tudi Mednarodna kolesarska zveza (UCI), bo potekalo v Apostolski palači. Organizirata ga vatikanski Dikasterij za kulturo in izobraževanje ter UCI, udeležilo pa naj bi se ga približno sto predstavnikov kolesarstva, med njimi tudi predstavniki nacionalnih zvez in organizatorji največjih dirk.

Predsednik UCI David Lappartient je poudaril, da želijo z dogodkom okrepiti prizadevanja kolesarstva za mir in dialog med narodi. Po srečanju bodo simbolično podarili tudi več koles rimski Karitas. Zanimivo je, da se je Merckx s papežem že srečal leta 1974, ko ga je sprejel Pavel VI. Belgijski velikan bo tako več kot pol stoletja pozneje znova obiskal Vatikan v družbi številnih drugih kolesarskih šampionov.