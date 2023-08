Parada šampionov se začne v Barceloni

Vse oči kolesarske javnosti bodo na letošnji Vuelti uprte v jumbovski dvojec Roglič - Vingegaard. In potem šele v Belgijca Remca Evenepoela, ki je prišel v Barcelono braniti lansko zmago.

Na letošnji Vuelti je (vsaj na papirju) strahotna konkurenca. Na štartu bodo: zmagovalec Gira in trikratni zmagovalec Vuelte, Primož Roglič, dvakratni zmagovalec Toura, Jonas Vingegaard, zmagovalec Toura Geraint Thomas, zagovalec Toura in Gira, Egan Bernal in lanski zmagovalec Vuelte, Remco Evenepoel.

Ampak, o favoritih bomo še veliko pisali, posvetimo se današnji uvodni, prvi etapi, ki se bo začela in končala v Barceloni. Že prvi dan bomo gledali izredno zanimivo etapo, kajti na sporedu je moštvena vožnja na čas, ekipni kronometer, kot temu rečejo kolesarji. Trasa je povsem ravninska, proga pa je dolga 14,8 kilometrov. Torej, videli bomo parado hitrosti.

Tudi lani je bil na Vuelti moštveni kronometer, na katerem je slavila Rogličeva ekipa Jumbo Visma. Tudi danes pričakujemo zmago tega nizozemskega moštva, vse ostalo bo veliko presenečenje.

Štart prve etape je blizu olimpijskega pristanišča v Barceloni, sledi hiter, precej tehničen krog, preden končajo na Avenida de la Reina Maria Cristina ob vznožju Montjuic, znamenite gore, ki gleda na mesto. Vmesni časi se bodo merili 9,6-kilometru.

Na letošnji Vuelti nastopajo štirje Slovenci: Primož Roglič in Jan Tratnik (oba Jumbo Visma), Matevž Govekar (Bahrain Victorious), Domen Novak (UAE).

Prva ekipa štarta ob 19.05, dirka pa se bo predvidoma končala okoli 20.45.

S spremljanjem v živo začnemo ob 19. uri