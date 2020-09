Pariz je za sedmimi gorami

Macron namesto slovenskega videl kolumbijsko slavje Preberite še:

Jumbo Visma je rumeno podmazan stroj, ki se skoraj igra s tekmeci. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Spremljanje v živo začnemo ob 12. uri.

Profil današnje etape:

Če so včeraj morali na najvišjo točko letošnjega Toura, bodo danes morali čez najbolj strmo. In kaj je bilo včeraj na koncu, če ne ena sama strmina?je rekel, da je bil klanec na koncu nor. Tadej Pogačar pa je dodal , da tako težkega zaključka še ni prevozil.Današnja, 18. etapa je dolga 168 kilometrov, start je v Meribelu, cilj pa je La Roche-sur-Foron.Gorska etapa s kar petimi kategoriziranimi klanci. Že prvi je prve kategorije, Cormet de Roselend, ki je dolg kar 18,6 kilometra. Po spustu sledi najlažji gorski cilj, Côte de la route des Villes, ki spada v tretjo kategorijo, dolg je 3,2 kilometra in ima 6,6-odstotni naklon. Sledi mu 14,6 kilometra dolg Col des Saisies, ki je klanec druge kategorije.Naslednji je 6,4 kilometra dolg Col des Aravis, ki spada spet v prvo kategorijo. Nato sledi najtežji današnji klanec, o katerem večina pravi, da je sploh najtežji na letošnjem Touru, Montée du plateau des Glières. Označen je kot klanec ekstra kategorije, dolg je šest kilometrov in ima 11,2-odstotni povprečni naklon. Po spustu do Thorens-Glièresa sledi še zadnji nekategorizirani vzpon na Col des Fleuries. Nedolžni klanec, ki lahko marsikaj spremeni med prvo deseterico v skupnem seštevku dirke. Do Elizejskih poljan bodo morali kolesarji čez še sedem kategoriziranih klancev.Edini današnji leteči šprint je že na 14. kilometru. Trasa današnje etape je tako hribovita, da so komaj našli nekaj ravnine, kjer se bodo pomerili v boju za zeleno majico, edino, ki je ne nosi Slovenec.