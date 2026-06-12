Paul Seixas se ni uspel znebiti Pogačarjevega pomočnika

Belgijec Maxim Van Gils (Red Bull Bora Hansgrohe) je zmagovalec šeste etape dirke Auvergne-Rhone Alpes oziroma nekdanjega kriterija po Dofineji. Po zahtevni gorski etapi od Saint-Vulbasa do Crest-Volanda, dolgi 182 km, je v skupnem seštevku vodstvo prevzel njegov moštveni sotekmovalec Avstralec Luke Tuckwell.

Zahtevna etapa s ciljnim vzponom prve kategorije na Crest Voland je temeljito premešala vrstni red v seštevku dirke. Na startu je majico vodilnega še imel Francoz Alex Baudin (EF Education-EasyPost), ki pa je na koncu ogromno izgubil, zastal skoraj štiri minute in pol ter na 34. mestu izgubil tudi vodstvo na dirki. Zdaj je šele 14. Van Gils je bil ob koncu etape najmočnejši med zadnjimi ubežniki, potem ko sta s Tuckwellom zrežirala beg sprva velike skupine 60 kolesarjev na začetku zadnjega vzpona.

Maxim van Gils, ki se je spomladi poškodoval na enodnevni klasiki Jaén v Španiji, je nazaj na zmagovalnih tirnicah. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Francoz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) se je vmes poskusil znebiti vseh tekmecev in po slabšem ekipnem kronometu napredovati v generalni razvrstitvi. A znebil se je vseh, razen Isaaca del Tora (UAE Emirates), ki je danes izgledal imenitno. V skupnem seštevku ima Tuckwell 1:12 prednosti pred Brunom Armirailom (Visma-Lease a Bike), njegov ekipni kolega Matteo Jorgenson pa zaostaja 2:34.

Seixas sedaj zaostaja 3:06, del Toro pa 3:22 in obetata se nam zanimivi zaključni etapi, saj bodo morali favoriti pošteno napadati. Na dirki ostaja le še en slovenski kolesar, Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), ki je bil danes po pobegu 65. Matevž Govekar zaradi bolezni ni štartal, že pred peto etapo v četrtek pa je odstopil tudi njegov moštveni sotekmovalec pri ekipi Bahrain Victorious Matej Mohorič.