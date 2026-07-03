Seixas lahko izzove Pogačarja: Tudi on se rad igra na kolesu

Francoski kolesarski biser Paul Seixas bo letos resda komaj prvič nastopil na dirki po Franciji, domača javnost pa se že sprašuje, kako daleč lahko seže njegov talent. Devetnajstletni član ekipe Decathlon CMA CGM je v nekaj mesecih iz zelo obetavnega mladinca postal eden izmed največjih kandidatov za visoko skupno uvrstitev.

V Franciji, ki v minulih letih ni imela prav veliko zvezdnikov v boju za visok skupni rezultat, zato z nestrpnostjo pričakuje, kako se bo na svoji prvi tritedenski preizkušnji obnesel mladi veleup. Letos je nase opozoril z odličnimi predstavami na dirkah Strade Bianche in Liège-Bastogne-Liège, kjer se je odlično kosal tudi s Tadejem Pogačarjem. Njegov največji uspeh doslej je zmaga na letošnji izvedbi Valonske puščice, v njegovi ekipi pa dodajajo, da razvoj ni viden le na kolesu, temveč tudi v vlogi kapetana moštva.

»V tej vlogi je izjemno napredoval. Lani je šele spoznaval svetovno serijo in skoraj ni govoril. Z odprtimi očmi je spremljal dogajanje in postavljal vprašanja. Povedal sem mu, da mora zdaj med sestanki, dirkami in v ekipnem avtobusu tudi sam spregovoriti,« je za RMC povedal športni direktor Julien Jurdie.

»Če želiš biti velik vodja, ni dovolj le vrteti pedala in zmagovati. Potrebuješ karizmo, podporo ekipnih kolegov in samozavest, ki jo znaš prenesti tudi nanje. Paul Seixas se danes v tej vlogi počuti veliko bolj sproščeno, čeprav je med njim in nekaterimi sotekmovalci precejšnja starostna razlika,« je dodal Jurdie.

Nekdanji kolesar in strokovni komentator Jérôme Coppel hkrati opozarja, da bo morala ekipa med Tourom paziti predvsem na mladeniča. »Obstaja ena past, v katero ne sme pasti – da ga zanese evforija. Pri teh letih je to povsem normalno, še posebej ob vsej pozornosti javnosti,« je dejal Coppel, ki dodaja, da je vpliv Pogačarjevega dirkanja pri Seixasu že očiten.

»Želi pokazati, da ima podoben temperament kot Pogačar. Tudi on se rad igra na kolesu, rad napada in tvega, takšna je njegova osebnost. Odrasel je ob Pogačarjevih podvigih in dolgih samostojnih napadih, toda ob njegovem dirkanju se še vedno vidi, da ima šele 19 let. Ne sme pretiravati in ne sme iti predaleč,« dodaja.

V ekipi bo imel odlično podporo, v gorah bodo ob njem Matthew Riccitello, na vzponih pa sta odlična tudi Nicholas Prodhomme in Aurélien Paret-Peintre. V prihodnjih letih bi se z vlogo pomočnika Seixasu pri Decathlonu lahko moral sprijazniti tudi Avstrijec Felix Gall, ki ga v Franciji ne bo, po dveh letih pri Jayco Aluli pa naj bi se v moštvo vrnil tudi drugouvrščeni z Vuelte 2024, Avstralec Ben O'Connor.